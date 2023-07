Himachal Rain: कुल्लू में बाढ़ मचा रही तबाही, मनाली में बहे कई होटल व दुकानें; NDRF ने रेस्क्यू किए 63 लोग

कुल्लू में बादल फटने और बारिश से भारी तबाही हुई है। मनाली में 15 से अधिक होटल व कई वाहन ब्यास नदी के रौद्र रूप की भेंट चढ़ गए हैं। कसोल आलूग्राउंड व छुरुडु में फंसे 63 लोगों को प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से रेसक्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 29 लोग कसोल 25 छुरुडूव 9 आलू ग्राउंड में पानी के तेज बहाव में फंस गए थे।

Himachal Rain: कुल्लू में बाढ़ मचा रही तबाही, मनाली में बहे कई होटल व दुकानें

जागरण संवाददाता, कुल्लू। कुल्लू जिले में बादल फटने और बारिश से भारी तबाही हुई है। मनाली में 15 से अधिक होटल व कई वाहन ब्यास नदी के रौद्र रूप की भेंट चढ़ गए हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर से आगे मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर हाईवे का नामोनिशान मिट गया है। कसोल, आलूग्राउंड व छुरुडु में फंसे 63 लोगों को प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से रेसक्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 42 घंटे से हो रही बारिश से हुआ काफी नुकसान 29 लोग कसोल, 25 छुरुडूव 9 आलू ग्राउंड में पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। इनमें कई पर्यटक भी शामिल थे। जिले में बीते 42 घंटे से हो वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग कुल्लूमनाली और बजौरा के बीच कई स्थानों पर भारी भूस्खलन के कारण बाधित है। हाईवे का बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में बहने से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है। नदी के जल स्तर बढ़ने से बह गए बड़े पुल लेफ्ट बैंक में भी संपर्क मार्गों पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। इस मार्ग पर भी यातायात ठप है। कई स्थानों पर बड़े पुल भी नदी के जल स्तर के कारण बह गए हैं। जिले में 2200 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। इससे बिजली की निर्बाध आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। बिजली पानी व दूरसंचार सेवाओं का ढांचा पटरी से उतर गया है। राहत-बचाव में जुटा बचाव दल उपायुक्त आशुतोष गर्ग का कहना है कि जिला में आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफए पुलिस, होमगार्ड और पर्वतारोहण संस्थान के बचाव दल तैनात हैं। सभी आवश्यक सेवाएं बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। मनाली और बाहंग में कितना नुकसान हुआ है रास्ते बंद व दूरसंचार सेवाएं ठप होने की वजह से अभी आकलन संभव नहीं हो पाया है।

