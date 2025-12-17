हिमाचल: घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अब व्हाट्सएप पर कर सकेंगी शिकायत, महिला आयोग ने जारी किए नंबर

संवाद सहयोगी, कुल्लू। महिला आयोग ने पीड़ित महिलाओं को अपनी शिकायत भेजने के लिए वाट्सएप नंबर 9459886600 जारी किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कुल्लू में बताया कि चार माह में 50 ऐसे मामले सामने आए हैं। जहां पर महिलाओं ने खुद फोन कर अपनी आपबीती बताई है और महिला आयोग से न्याय की मांग की है।



अब महिला आयोग ने वाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। महिलाएं इस नंबर पर अपनी शिकायत सीधे महिला आयोग में दर्ज करवा सकती हैं।

1600 मामले थे आयोग में लंबित उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान तक 1600 मामले महिला आयोग में लंबित थे। चार माह के भीतर महिला आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में अदालत लगाई और 650 मामलों का निपटारा कर दिया है। महिला आयोग का प्रयास है कि वह जल्द से जल्द इन सभी मामलों में संज्ञान ले और इन सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। ताकि महिला आयोग में न्याय की आस लगाए बैठे महिलाओं को राहत मिल सके।