    VIDEO: न्यू ईयर के मौके पर पर्यटकों की भीड़ से हिमाचल का फूला दम, मनाली में लगा जबरदस्त ट्रैफिक

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    न्यू ईयर के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटकों की भीड़ के कारण मनाली में ट्रैफिक जाम लग गया जिससे स्थानीय लोगों ...और पढ़ें

    हिमाचल का फूला दम, मनाली में लगा ट्रैफिक, देखें VIDEO



    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल में क्रिसमस पर कई जगह पर्यटकों की भीड़ पहले की अपेक्षा अधिक रही। यही वजह है कि वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण कई जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई।

    राजधानी शिमला की सड़कों पर दिनभर वाहन रेंगते नजर आए। वीरवार सुबह आठ से शाम पांच 5 बजे तक 5,315 वाहनों ने शोघी बैरियर से शिमला शहर में प्रवेश किया। अचानक बढ़े यातायात दबाव के कारण प्रमुख मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि इस बार भी पर्यटकों की व्हाइट क्रिसमस की आस अधूरी रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिमला की ठंड और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच क्रिसमस का आनंद लिया। 

     क्रिसमस के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, चायल और कसौली रवाना हुए। इस कारण टोल प्लाजा पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। क्रिसमस मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों को जाम का सामना करना पड़ा।

    कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनाली से डेढ़ किलोमीटर पहले सिमसा चौक के पास क्षतिग्रस्त सड़क जाम का कारण बना। धर्मशाला, डलहौजी व खजियार में भी होटलों में 60 से 80 प्रतिशत आक्यूपेंसी रही। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे भी चमक उठे हैं। इन्हें उम्मीद है कि नववर्ष पर पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी।