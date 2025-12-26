VIDEO: न्यू ईयर के मौके पर पर्यटकों की भीड़ से हिमाचल का फूला दम, मनाली में लगा जबरदस्त ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल में क्रिसमस पर कई जगह पर्यटकों की भीड़ पहले की अपेक्षा अधिक रही। यही वजह है कि वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण कई जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई।

राजधानी शिमला की सड़कों पर दिनभर वाहन रेंगते नजर आए। वीरवार सुबह आठ से शाम पांच 5 बजे तक 5,315 वाहनों ने शोघी बैरियर से शिमला शहर में प्रवेश किया। अचानक बढ़े यातायात दबाव के कारण प्रमुख मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि इस बार भी पर्यटकों की व्हाइट क्रिसमस की आस अधूरी रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिमला की ठंड और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच क्रिसमस का आनंद लिया।