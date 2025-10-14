Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे में जा सकेंगे सैलानी, इन 9 पर्यटन स्थलों में एडवेंचर गेम्स शुरू; बुक करवा लें परमिट

    By JASWANT THAKUREdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    मनाली से पर्यटकों के लिए खुशखबरी है! बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा फिर से खुल गया है। पर्यटक अब फोर व्हील ड्राइव वाहनों में जा सकते हैं, और जल्द ही सामान्य वाहनों को भी अनुमति मिलेगी। दर्रा खुलने से मढ़ी में रौनक लौट आई है और स्थानीय कारोबारियों को भी उम्मीद जगी है। पर्यटक अटल टनल और सोलंग नाला होते हुए वापस मनाली लौट सकेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। जागरण

    जसवंत ठाकुर, मनाली। देश-विदेश से मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। दो फीट से ज्यादा बर्फ से ढका 13050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। पर्यटक फोर व्हील ड्राइव वाहनों में रोहतांग दर्रा पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए ही दर्रा बहाल हुआ है, लेकिन जल्द ही रोहतांग से कोकसर तक सड़क बहाल होते ही सामान्य पर्यटक वाहन भी रोहतांग जा सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को लगभग दो दर्जन वाहन ही रोहतांग पहुंचे, लेकिन जल्द रोहतांग दर्रे में पर्यटकों का मेला लगेगा। रोहतांग दर्रे के बहाल होने से पर्यटन स्थल मढ़ी में भी रौनक लौट आई है। गौर हो कि पांच अक्टूबर को भारी हिमपात होने से दर्रा पर्यटकों के लिए बंद हो गया था। दर्रे में दो फीट मोटी बर्फ बिछी है। दर्रा बहाल होने से स्थानीय कारोबारियों को भी कारोबार चलने की उम्मीद बढ़ी है।

    Rohtang open

    बीआरओ ने रोहतांग तक बर्फ हटा दी है अब कोकसर की ओर बर्फ हटाने में जुटा है। प्रशासन ने हालांकि अभी फोर व्हील ड्राइव वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दी है लेकिन कोकसर तक सड़क बहाल होने के बाद पर्यटक मनाली से रोहतांग के दीदार कर अटल टनल निहारते हुए सोलंग नाला होते हुए वापस मनाली लौट सकेंगे। 

    अंजनी महादेव सहित बर्फ से ढके ये 9 पर्यटन स्थल 

    सोलंगनाला के समीप अंजनी महादेव भी पर्यटकों का स्नो प्वाइंट बना हुआ है। अटल टनल के दोनों पोर्टल साउथ व नॉर्थ में भी पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। लाहुल के पर्यटन स्थल सिस्सु व कोकसर भी पर्यटक दस्तक दे रहे हैं। बर्फ से ढके पर्यटन स्थल रोहतांग, राहनीनाला, मढ़ी, अंजनी महादेव, हामटा, सिस्सु, कोकसर, अटल टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल में पर्यटकों का मेला लगेगा।

    कोकसर बहाल होते ही मढ़ी होते हुए रोहतांग जा सकेंगे सैलानी

    डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि फोर व्हील ड्राइव वाहन रोहतांग तक जा रहे है। उन्होंने बताया कि बीआरओ रोहतांग से कोकसर की ओर सड़क बहाल कर रहा है। कोकसर तक सड़क के बहाल होते ही पर्यटक मनाली से मढ़ी होते हुए रोहतांग जा सकेंगे व रोहतांग से बाया कोकसर सहित अटल टनल के दीदार करते हुए सोलंगनाला होकर मनाली आ सकेंगे।

    Rohtang Pass Open

    ऑनलाइन परमिट बुक कर जा सकते हैं रोहतांग

    कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक आसानी से रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशानुसार हर रोज परमिंट लेकर 1200 पर्यटक वाहन रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने पर्यटकों को ऑनलाइन परमिंट की सुविधा दी है। रोहतांग परमिट नामक साइट में जाकर पर्यटक रोहतांग के लिए परमिट बुक कर सकते हैं।

    स्नो एडवेंचर गेम्स का भी लें आनंद

    रोहतांग दर्रे में सैलानी बर्फ की खेलों का आनंद ले रहे हैं, इससे जहां पर्यटक साहसिक खेलों से रूबरू हो सकेंगे। वहीं, स्थानीय लोगों का भी रोजगार चल पड़ा है। सैलानी रोहतांग दर्रे में स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर, स्नो ट्यूब, घुड़सवारी, माउंटेन बाइक सहित मढ़ी में पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे है।

    यह भी पढ़ें: दिवाली पर मनाली के होटलों में स्पेशल ऑफर, सिर्फ 18 किमी दूर बर्फ में करें मस्ती, ये हैं 6 बेहतरीन स्नो प्वाइंट्स

    होटलों में दी जा रही 30 से 35 प्रतिशत की छूट

    कुल्लू मनाली के होटलों में पर्यटकों को 30 से 35 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को जल्द ही पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों का मेला लगेगा। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे के बहाल होते ही मनाली में पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के 45 होटलों में पर्यटकों को मिलेगा डिस्काउंट, पर्यटन विकास निगम 20 से 40 प्रतिशत देगा ऑफर