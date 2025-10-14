हिमाचल: बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे में जा सकेंगे सैलानी, इन 9 पर्यटन स्थलों में एडवेंचर गेम्स शुरू; बुक करवा लें परमिट

जसवंत ठाकुर, मनाली। देश-विदेश से मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। दो फीट से ज्यादा बर्फ से ढका 13050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। पर्यटक फोर व्हील ड्राइव वाहनों में रोहतांग दर्रा पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए ही दर्रा बहाल हुआ है, लेकिन जल्द ही रोहतांग से कोकसर तक सड़क बहाल होते ही सामान्य पर्यटक वाहन भी रोहतांग जा सकेंगे।

मंगलवार को लगभग दो दर्जन वाहन ही रोहतांग पहुंचे, लेकिन जल्द रोहतांग दर्रे में पर्यटकों का मेला लगेगा। रोहतांग दर्रे के बहाल होने से पर्यटन स्थल मढ़ी में भी रौनक लौट आई है। गौर हो कि पांच अक्टूबर को भारी हिमपात होने से दर्रा पर्यटकों के लिए बंद हो गया था। दर्रे में दो फीट मोटी बर्फ बिछी है। दर्रा बहाल होने से स्थानीय कारोबारियों को भी कारोबार चलने की उम्मीद बढ़ी है।





बीआरओ ने रोहतांग तक बर्फ हटा दी है अब कोकसर की ओर बर्फ हटाने में जुटा है। प्रशासन ने हालांकि अभी फोर व्हील ड्राइव वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दी है लेकिन कोकसर तक सड़क बहाल होने के बाद पर्यटक मनाली से रोहतांग के दीदार कर अटल टनल निहारते हुए सोलंग नाला होते हुए वापस मनाली लौट सकेंगे।

अंजनी महादेव सहित बर्फ से ढके ये 9 पर्यटन स्थल सोलंगनाला के समीप अंजनी महादेव भी पर्यटकों का स्नो प्वाइंट बना हुआ है। अटल टनल के दोनों पोर्टल साउथ व नॉर्थ में भी पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। लाहुल के पर्यटन स्थल सिस्सु व कोकसर भी पर्यटक दस्तक दे रहे हैं। बर्फ से ढके पर्यटन स्थल रोहतांग, राहनीनाला, मढ़ी, अंजनी महादेव, हामटा, सिस्सु, कोकसर, अटल टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल में पर्यटकों का मेला लगेगा।

कोकसर बहाल होते ही मढ़ी होते हुए रोहतांग जा सकेंगे सैलानी डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि फोर व्हील ड्राइव वाहन रोहतांग तक जा रहे है। उन्होंने बताया कि बीआरओ रोहतांग से कोकसर की ओर सड़क बहाल कर रहा है। कोकसर तक सड़क के बहाल होते ही पर्यटक मनाली से मढ़ी होते हुए रोहतांग जा सकेंगे व रोहतांग से बाया कोकसर सहित अटल टनल के दीदार करते हुए सोलंगनाला होकर मनाली आ सकेंगे।

ऑनलाइन परमिट बुक कर जा सकते हैं रोहतांग कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक आसानी से रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशानुसार हर रोज परमिंट लेकर 1200 पर्यटक वाहन रोहतांग जा सकेंगे। प्रशासन ने पर्यटकों को ऑनलाइन परमिंट की सुविधा दी है। रोहतांग परमिट नामक साइट में जाकर पर्यटक रोहतांग के लिए परमिट बुक कर सकते हैं।