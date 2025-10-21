Language
    मनाली के होटलों में दीवाली के बाद भी ऑफर, प्रदूषण से दूर नीले अंबर तले पर्यटकों की बर्फ में मस्ती; देखिए ताजा तस्वीरें

    By JASWANT THAKUREdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    मनाली और कुल्लू के होटल व्यवसायी दीवाली के बाद भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट जारी रखेंगे। पर्यटक रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला जैसे स्थानों पर बर्फ का आनंद ले सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण और आकर्षक पैकेज पर्यटकों को लुभा रहे हैं। कुछ होटल दो रातों के साथ तीसरी रात मुफ्त में दे रहे हैं।

    Hero Image

    बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे पर पहुंचे सैलानी। जसवंत ठाकुर

    जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली व कुल्लू में दीवाली के बाद भी पर्यटकों को होटलों में विशेष छूट मिलेगी। होटल कारोबारियों ने यह निर्णय लिया है। दीवाली पर भारी तादाद में पर्यटक मनाली के पर्यटन स्थलों में पहुंचे। 

    13 हजार फीट से ऊंचे रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा व शिंकुला में पर्यटक आसानी से बर्फ के दीदार कर रहे हैं। मनाली में रात गुजारने के बाद सुबह पर्यटक बर्फ से ढके इन पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं।

    मनाली और लाहुल की वायु शुद्ध है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में यहां की हवा बेहतर है। लाहुल में एक्यूआई 50 के आसपास है। 

    प्रदूषण से दूर नीले अंबर तले बर्फ में मस्ती

    मनाली और लाहुल स्पीति में मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। नीले अंबर तले पर्यटक बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। यहां प्रदूषण और धूल मिट्टी का कोई स्थान नहीं है। खासतौर पर रोहतांग और बारालाचा दर्रे में वायु बेहद शुद्ध है। 

    Manali Snow Spots

    25 से 30 प्रतिशत तक रहेगी छूट

    होटलों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 25 से 30 प्रतिशत तक की छूट जारी रहेगी। यह छूट पर्यटकों को आकर्षित करने और पिछले सीज़न में हुए नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से दी जा रही है। 

    सभी होटलों में रहेगा ऑफर

    पर्यटन कारोबारी रवि ब्यास, हैप्पी, रोशन व सुरेश का कहना है कि मंदी की मार झेल रहे मनाली के पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन कारोबारियों ने दिवाली सहित विंटर सीजन के लिए कई आकर्षक पैकेज शुरू किए हैं। हालांकि अधिकतर होटलों ने 25 से लेकर 35 फीसदी तक छूट का ऑफर दिया है। इनमें बड़े होटलों के साथ मध्य व निचले स्तर के होटल भी हैं।

    Manali Tourist Destination

    रोहतांग बना सैलानियों का स्नो प्वाइंट

    13050 फीट ऊंचा मशहूर पर्यटन स्थल रोहतांग पर्यटकों का स्नो प्वाइंट बना है। पर्यटक दर्रे में आसानी से बर्फ के दीदार कर रहे हैं। पर्यटकों को ऑनलाइन परमिट प्राप्त करने की सुविधा है। पर्यटन रोहतांग परमिंट साइट पर जाकर एडवांस में रोहतांग के लिए परमिट बुक कर सकते हैं। दर्रे में धीरे-धीरे पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है।

    मंगलवार को डीजल इंजन के 141 व पेट्रोल इंजन के 165 परमिंट बुक हुए हैं। लंबे अरसे बाद आज कुल 306 पर्यटक वाहन रोहतांग पहुंचे हैं। मनाली से रोहतांग करीब 50 किलोमीटर दूर है। 

    rohtang Pass snowfall

    शिंकुला व बारालाचा में भी कर सकते है बर्फ के दीदार

    पर्यटक रोहतांग के अलावा बारालाचा व शिंकुला में भी बर्फ के दीदार कर सकते है। मनाली से बारालाचा व शिंकुला की दूरी बराबर है। दोनों पर्यटन स्थल मनाली से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। इन दोनों स्थलों के साथ साथ पर्यटक अटल टनल सहित टनल के दोनों छोर के दीदार भी कर सकते है।

    दो के बाद तीसरी रात फ्री

    होटलों में जो अक्यूपेंसी चल रही है वह पिछले साल के मुकाबले कम है। पहाड़ों में हुए ताजा हिमपात से पर्यटन में उछाल तो आया है, लेकिन होटल संचालकों ने पर्यटकों को लुभाने के लिए 30 प्रतिशत तक की छूट देने का एलान किया है। कई होटलों ने दो रात्रि के साथ तीसरी रात के ठहराव को फ्री का पैकेज जारी किया है।

