कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर के पास पहाड़ी पर गिरी बिजली, 12 साल बाद होती है घटना; बेहद रोचक है मान्यता व कहानी

संवाद सहयोगी, कुल्लू। Kullu Bijli Mahadev Temple, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर के समीप पहाड़ी पर एक बार फिर आसमानी बिजली गिरी है। बिजली महादेव मंदिर में हर 12 साल में शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित हो जाता है। बाद में मंदिर के पुजारी मक्खन से खंडित शिवलिंग को फिर से जोड़ते हैं।

विनाशकारी संकट अपने ऊपर ले लेते हैं भगवान शिव स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शिव इस क्षेत्र पर आने वाले किसी भी विनाशकारी संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी कुछ समय पूर्व यहां पर महादेव के मंदिर में बिजली गिरी थी, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया था।

मंदिर से कुछ दूरी पर गिरी बिजली, लग गई आग रविवार को मंदिर से कुछ दूरी पर बिजली गिरी है। यह घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे पेश आई। जब भारी गर्जना और बारिश के बीच मंदिर के पास स्थित डूजूं गांव के पीछे की पहाड़ी पर बिजली गिरी। इसकी तेज आवाज काफी दूर-दूर तक सुनाई दी। जैसे ही बिजली गिरी तो वहां पर आग लग गई। काफी बड़े घेरे में आग लगी है।

पास में घास काट रही थीं तीन महिलाएं, नहीं आई आंच जहां पर बिजली गिरी उस स्थान से कुछ दूरी पर दो से तीन महिलाएं घास काट रही थी। जैसे ही आसमान से बिजली गिरी तो वह महिलाएं डर गईं। लेकिन गनीमत रही कि इन महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।