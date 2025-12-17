कुल्लू दुष्कर्म मामला: एसडीएम सहित तीन आरोपितों की बढ़ी मुश्किल, पुलिस ने न्यायालय में चालान किया दायर

जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू के एसडीएम रहे एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला और तीन अन्य आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर कर दिया है। यह कार्रवाई कुल्लू की एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उसने गंभीर आरोप लगाए थे।



महिला ने विकास शुक्ला और दो अन्य आरोपितों पर दुष्कर्म, पिटाई, दुष्कर्म का प्रयास करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक महिला पर पीड़िता का मोबाइल छीनने का भी आरोप एक महिला आरोपित पर पीड़िता का मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना कुल्लू में चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।



मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता व आरोपितों के बयान दर्ज किए थे। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।