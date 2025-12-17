Language
    कुल्लू दुष्कर्म मामला: एसडीएम सहित तीन आरोपितों की बढ़ी मुश्किल, पुलिस ने न्यायालय में चालान किया दायर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में पुलिस ने चालान दायर कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू के एसडीएम रहे एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला और तीन अन्य आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर कर दिया है। यह कार्रवाई कुल्लू की एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें उसने गंभीर आरोप लगाए थे। 

    महिला ने विकास शुक्ला और दो अन्य आरोपितों पर दुष्कर्म, पिटाई, दुष्कर्म का प्रयास करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया है।

    एक महिला पर पीड़िता का मोबाइल छीनने का भी आरोप

    एक महिला आरोपित पर पीड़िता का मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना कुल्लू में चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 

    मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता व आरोपितों के बयान दर्ज किए थे। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

    फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी

    मामले में पीड़िता और आरोपितों के मोबाइल फोन सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी आनी है। फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुपूरक चालान भी न्यायालय में दायर किया जाएगा। इस मामले में आरोपितों को पहले ही जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू से जमानत मिल चुकी है।

     

