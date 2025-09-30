DC ऑफिस कुल्लू को बम से उड़ाने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने नितिन शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली का रहने वाला है और उसका तमिलनाडु पुडुचेरी और हैदराबाद में भी धमकी भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और आरोपी को मैसूर से गिरफ्तार कर कुल्लू लाया गया।

दविद ठाकुर, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले ईमेल के माध्यम कई कार्यालयों को बम उड़ाने की धमकियां मिल रही थी। दो मई को उपायुक्त कार्यालय कुल्लू परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस धमकी भरी ईमेल मामले में पुलिस ने जांच की। अब इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान नितिन शर्मा निवासी बलजीत नगर, नई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिला कुल्लू के उपायुक्त कार्यालय को दो मई को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी। इस मामले में कुल्लू पुलिस की टीम ने गंभीरता से जांच की। जांच के दौरान, मैंगलोर और बैंगलोर से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस अपराध में इस्तेमाल किया गया फोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराया गया पाया गया।

बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल भेजने के मामले में पुलिस टीम ने कई लोगों से पूछताछ की। इनमें वह भी शामिल है जिसने इंटरनेट कनेक्शन दिया और आरोपित ने चोरी से वाईफाई कनेक्ट किया। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो व्यक्ति ने बताया कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। जांच में पता चला कि इस मामले का मास्टरमाइंड नितिन है।

आरोपित नितिन शर्मा जिसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में इसी तरह की धमकियां भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपित नितिन शर्मा को मैसूर पुलिस ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और अब उसे जांच के लिए कुल्लू लाया गया है।