Himachal Rain Video: कहीं ढहा पुल तो कहीं मंदिर हुआ जलमग्न, हिमाचल में भारी बारिश से मचा कोहराम

कु्ल्लू, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से अबतक छह लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, ब्यास नदी भी ऊफान पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में खराब मौसम के बाद शिमला-कालका मार्ग पर सभी ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं। ब्यास नदी में उफान के कारण मंडी का पंचवक्त्र मंदिर पानी में डूब गया है। ब्यास नदी में पानी की आवक के सभी रिकार्ड टूट गए हैं।

1995 का रिकॉर्ड भी धराशायी हो गया है। 1,94 लाख क्यूसेक तक पानी की आवक पहुंची। एक घंटे में दो लाख क्यूसेक का आकंड़ा पार होने की उम्मीद है। नगवाईं के बेकर में ब्‍यास नदी में छह लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर बुलाई गई है। वायु सेना से भी मदद मांगी गई। 100 मीटर स्‍पैन होने की वजह से फंसे लोगों तक रस्‍सी के सहारे भी पहुंचना मुश्किल है।

#WATCH | Himachal Pradesh: Mandi's Panchvaktra temple has been submerged in water due to a spate in the Beas River. pic.twitter.com/EhiZCdnDAQ