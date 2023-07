हिमाचल में आफत की बारिश; कोटगढ़ में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, मलबे में दबने से दंपति और बच्चे की मौत

Shimla दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। शिमला के कोटगढ़ इलाके में मलबे में दबने से दंपति और बच्चे की मौत हो गई और दो अन्य चोटिल हुए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां बीती रात एक मकान भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ है।

कोटगढ़ में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, मलबे में दबने से दंपति और बच्चे की मौत : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: शिमला जिला में पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। शिमला जिला के कोटगढ़ इलाके में मलबे में दबने से दम्पति और बच्चे की मौत हो गई और दो अन्य चोटिल हुए। भूस्खलन की ये घटना ठियोग-कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील कोटगढ़ के ग्राम पंचायत मधावनी के पानेवली गांव में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां बीती रात एक मकान भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ है। मकान में पांच लोगों का परिवार रह रहा था। भारी वर्षा के कारण चट्टान युक्त मलबा इस मकान पर गिर पड़ा। इस मकान में दम्पति समेत छह लोग सो रहे थे। इसमें अनिल (32) पुत्र जयचंद, किरण (31) पत्नी अनिल और स्वप्निल (11) पुत्र अनिल की मलबे में दबने के कारण मौत हो गई है। तीनों के शवों को निकाल दिया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों जयचंद और उनकी पत्नी बीना देवी को हल्की चोटें आई है। हादसे में वे बाल-बाल बच गए। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शिमला में यातायात ठप राजधानी शिमला के उपनगर टुटू के समीप भूस्खलन के कारण यातायात सुबह1एक घण्टे से ठप है। निचले हिमाचल को कोई बसे नहीं चल रही है। शिमला ग्रामीण के सारे रूट ठप पड़े हैं।

