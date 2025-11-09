दिल्ली के प्रदूषण ने किया नाक में दम, वीकेंड पर पहाड़ों में लगा पर्यटकों का मेला; बर्फ से ढके रोहतांग में भी जुटी भीड़

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों खासतौर पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। इस बीच पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचने लगे हैं। खासतौर पर बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा पर्यटकों को खूब भा रहा है।

रोहतांग दर्रे में हाल ही में हुए हिमपात से दो फीट मोटी बर्फ की परत पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। मनाली आने वाला हर पर्यटक रोहतांग के दीदार को उत्साहित दिख रहा है। इससे दर्रे में पर्यटकों की भीड़ लग गई है। वीकेंड पर हजारों पर्यटक रोहतांग दर्रे पर पहुंच रहे हैं।

दर्रा फॉर बाई फॉर वाहनों के लिए बहाल दर्रे को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। हालांकि यहां फोर व्हील ड्राइव वाहन ही पहुंच रहे हैं। शनिवार को हालांकि रोहतांग दर्रे में 200 के लगभग वाहन पहुंचे, जबकि अधिकतर ने कोकसर होकर ग्रांफू में दस्तक दी और बर्फ की खेलों का आनंद लिया।

वीकेंड पर खूब पर्यटक पहुंचे रोहतांग पर्यटन कारोबारी नंद लाल व वेद राम ने बताया कि शनिवार को रोहतांग दर्रे में पर्यटकों का मेला लग गया। आने वाले दिनों में विंटर सीजन गति पकड़ेगा। होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि सप्ताहांत में पर्यटकों की आमद बढ़ी है।

शिंकुला दर्रा व काजा के लिए समय तय लाहुल स्पीति प्रशासन ने दारचा से शिंकुला दर्रा और ग्रांफू से काजा जाने वाले पर्यटकों और आम जनता के लिए समयसारिणी निर्धारित की है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सात नवंबर से आगामी आदेश तक दारचा से शिंकुला के लिए सुबह 10 से शाम तीन बजे तक वाहन भेजे जाएंगे।

अटल टनल से होकर कोकसर से वाया ग्रांफू-लोसर वाया कुंजम दर्रा जाने वाले यात्रियों को सुबह नौ से शाम चार बजे तक ही कोकसर चौकी से भेजा जाएगा। दोनों मार्ग पर सफर करने वालों के लिए प्रशासन ने केवल फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है।

मनाली-लेह मार्ग पर दारचा तक ही जाने की अनुमति पर्यटकों को मनाली-लेह मार्ग पर दारचा तक ही जाने की अनुमति है। डीडीएमए की अध्यक्ष एवं उपायुक्त लाहुल-स्पीति किरण भड़ाना ने बताया कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई स्थानों पर पानी जमने से ब्लैक आइसिंग से सड़क फिसलन भरी हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को मुश्किल हो सकती है। पर्यटक प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करें।