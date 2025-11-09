हिमाचल में IAS एसोसिएशन और सरकार में क्यों हुई खींचतान? पत्र लिखकर जताई आपत्ति; चेतावनी के साथ सुझाव भी दिए

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार और आइएएस एसोसिएशन के बीच नए तबादला आदेशों को लेकर खींचतान बढ़ गई है। एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर उन नियुक्तियों पर एतराज जताया है, जिनमें सचिव स्तर के पदों पर आइएएस के बजाय अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसोसिएशन ने इस कदम को आइएएस (कैडर) नियम, 1954 का उल्लंघन बताया है।



एसोसिएशन ने पत्र में लिखा है कि नियमों के अनुसार किसी गैर कैडर अधिकारी को सचिव जैसे पदों पर केवल अल्प अवधि और विशेष परिस्थितियों में ही तैनात किया जा सकता है। तीन महीने से अधिक की तैनाती के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है।



पत्र में यह भी प्रश्न उठाया है कि सरकार ने किन मानकों के आधार पर आइएएस अधिकारियों को इन पदों के लिए अनुपयुक्त माना। एसोसिएशन ने कहा कि न तो कोई पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई और न ही अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिससे असंतोष पैदा हुआ है।

पुलिस व वन सेवा अधिकारी अपने विभागीय दायरे में करते हैं काम एसोसिएशन ने कहा कि सचिवालय में आइएएस अधिकारी प्रदेश की नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक ढांचे का संचालन करते हैं, जबकि पुलिस या वन सेवा के अधिकारी अपने-अपने विभागीय दायरे में काम करते हैं। ऐसे में सचिव पदों पर अन्य सेवाओं की तैनाती प्रशासनिक संतुलन और परंपरा दोनों के विरुद्ध है।