    क्रिसमस-नए साल पर कुल्लू-मनाली में पर्यटकों की बाढ़, 270 जवान तैनात; हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    क्रिसमस और नववर्ष के लिए कुल्लू के पर्यटन स्थल पैक हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मनाली में पर्यटकों की भारी आमद हुई है, और यातायात को सु ...और पढ़ें

    जिला कुल्लू को मिली दो एसडीआरएफ टीमें, सुरक्षा रहेगी कड़ी (फोटो: जागरण)

    दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनज़र जिला कुल्लू के प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरह पैक होने लगे हैं।

    कुल्लू, मनाली, मणिकर्णकसोल, बंजार का जिभी और जलोड़ी जोत में क्रिसमस पर्व व नववर्ष के जश्न को लेकर पर्यटकों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है।

    मंगलवार को मनाली में अकेले 1349 वाहन पहुंचे, जबकि बुधवार को 1200 से अधिक वाहन पहुंच चुके हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है।

    इसके अलावा 200 से अधिक वाहन मणिकर्ण घाटी और 120 से अधिक वाहन बंजार-जिभी-जलोड़ी जोत की ओर रवाना हुए हैं।

    पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन स्थलों में पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है।

    जिला भर के पर्यटन स्थलों में कुल 270 जवान तैनात किए जाएंगे। जिला को दो एसडीआरएफ की टीमें भी मिली हैं।

    पूरे जिले को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

    पर्यटन स्थल मनाली में 70 पुलिस और 100 होमगार्ड, बंजार में 10 पुलिस और 15 होमगार्ड, कसोल में 25 पुलिस और 50 होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। भुंतर से कसोल तक तंग मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    पर्यटकों ने पिछले तीन दिनों से होटलों में डेरा जमा दिया है। ऐसे में वीरवार को क्रिसमस का जश्न पूरे जोर-शोर से मनाया जाएगा। अभी पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है।

    इसे देखते हुए कुल्लू पुलिस ने यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस और होमगार्ड के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे।

    क्रिसमस को लेकर कुल्लू, मनाली, कसोल, मणिकर्ण, जिभी, जलोड़ी जोत और रघुपुरगढ़ जैसे पर्यटन स्थल पूरी तरह पैक हो गए हैं।

    इन स्थानों पर क्षमता से अधिक पर्यटकों की भीड़ और यातायात नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या रहती है। हर साल कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है।

    मनाली में माता हिडिंबा परिसर, सर्किट हाउस, क्लब हाउस, अलेउ, रांगड़ी, वशिष्ठ, कुलंग, पलचान, सोलंगनाला, हाकी पुल, धुंधी और अटल टनल।

    भुंतर से मणिकर्ण, कसोल, तीर्थन घाटी, जिभी और जलोड़ी जोत में जाम की अधिक समस्या रहती है।

    मनाली, कसोल, मणिकर्ण, जिभी और जलोड़ी जोत में हर साल क्रिसमस व नववर्ष के जश्न के दौरान भारी भीड़ रहती है।

    कई बार शराब पीकर हुड़दंग और गलत पार्किंग के चलते यातायात जाम की स्थिति बन जाती है।

    बंजार, लारजी और जिभी में भी पुलिस व होमगार्ड जवान तैनात कर दिए गए हैं। हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

    पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने कहा कि पुलिस की ओर से 270 पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती कर दी गई है।

    मनाली, कसोल, मणिकर्ण और जिभी अहम स्थल हैं। क्रिसमस पर पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।