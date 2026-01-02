Himachal News: अटल टनल के भीतर टकराई चार गाड़ियां, बर्फबारी के बीच पुलिस ने ड्राइवरों से की ये अपील
अटल टनल रोहतांग में गुरुवार शाम चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। एक तेज रफ्तार वाहन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुल्लू। अटल टनल रोहतांग में वीरवार देर शाम चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में किसी को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मिली सूचना के अनुसार, अटल टनल में एक तेज रफ्तार वाहन ने अपने आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे एक साथ तीन और गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि टनल में वाहन टकरा गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने वाहन चालकों से आग्रह किया कि हिमपात के समय गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं और अगर हो सके तो ऐसे हालात में सफर फोर बाई फोर वाहनों में ही करें।
