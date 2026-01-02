Himachal News: अटल टनल के भीतर टकराई चार गाड़ियां, बर्फबारी के बीच पुलिस ने ड्राइवरों से की ये अपील

जागरण संवाददाता, कुल्लू। अटल टनल रोहतांग में वीरवार देर शाम चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में किसी को चोटें नहीं आई हैं, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मिली सूचना के अनुसार, अटल टनल में एक तेज रफ्तार वाहन ने अपने आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे एक साथ तीन और गाड़ियां आपस में टकरा गईं।