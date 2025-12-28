कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करते वक्त नीचे गिरा पर्यटक, हालत गंभीर, पायलट पर लापरवाही का केस दर्ज

जागरण संवाददाता,कुल्लू। कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट गड़सा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पर्यटक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना 27 दिसंबर की शाम की बताई जा रही है, जिसका खुलासा अब हुआ है।

80 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा युवक जानकारी के अनुसार, हादसे के शिकार युवक की पहचान दिव्य प्रजापति पुत्र दिवेश (निवासी- मुंबई, महाराष्ट्र) का रहने वाला है। पैराग्लाइडिंग के दौरान तकनीकी चूक और लापरवाही के चलते वह करीब 70 से 80 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं।

पीजीआई चंडीगढ़ में हो रहा इलाज हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायल युवक को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, युवक को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पैराग्लाइडिंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल गौर करने वाली बात यह है कि पैराग्लाइडिंग पायलट द्वारा उड़ान से पहले गतिविधि को पूरी तरह सुरक्षित बताया गया था। इसके बावजूद हुए इस हादसे ने पैराग्लाइडिंग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पैराग्लाइडिंग पायलट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत थाना भुंतर में मामला दर्ज कर लिया है।