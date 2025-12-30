Language
    राफ्टिंग दौरान तेज बहाव का कहर, त्वरित रेस्क्यू ने लिखी जीत की कहानी; रेस्क्यू टीम ने बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    भुंतर के समीप नदी में राफ्टिंग हादसा टला (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। भुंतर के समीप नदी में राफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया, जब एक राफ्ट अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गई। राफ्ट में सवार पर्यटकों की जान उस समय संकट में पड़ गई, लेकिन सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम की त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

    उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि घटना की जानकारी देर शाम प्राप्त होते ही पुलिस, होमगार्ड और रेस्क्यू दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने चुनौतीपूर्ण हालात और तेज जलधारा के बावजूद सूझबूझ से अभियान चलाकर राफ्ट में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया।

    राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राफ्टिंग संचालन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और वाटर स्पोर्ट्स नियमों की अनदेखी की गई।

    बिना पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के राफ्टिंग कराई जा रही थी, जिससे पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ी। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राफ्टिंग ऑपरेटर के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा वाटर स्पोर्ट्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी

    प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने राफ्टिंग ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी।

    साथ ही जिले में संचालित सभी राफ्टिंग गतिविधियों की जांच और निगरानी और कड़ी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से भी अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और अधिकृत राफ्टिंग आपरेटरों की सेवाएं ही लें तथा सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्य जांच कर ही राफ्टिंग करें।