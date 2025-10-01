Language
    Kangra News: छह वर्षीय मासूम की सर्पदंश से मौत, पेटदर्द व उल्टी होने पर अस्पताल ले गए परिजन, परिवार को नहीं थी भनक

    Wed, 01 Oct 2025

    Himachal Pradesh Kangra News नगरोटा सूरियां में छह वर्षीय अवनी की सांप के काटने से दुखद मौत हो गई। बच्ची को पेट दर्द और उल्टी होने पर अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    जिला कांगड़ा के नगरोटा सूरियां में छह साल की बच्ची को सांप ने डस लिया।

    संवाद सूत्र, नगरोटा सूरियां (कांगड़ा)। नगर पंचायत नगरोटा सूरियां के वार्ड पांच में छह वर्षीय मासूम अवनी की सांप के डसने से मौत हो गई है। मासूम के पिता राजेश मजदूरी करते हैं और उनकी चार बेटियां हैं। राजेश ने बताया कि गत रात अवनी को पेट दर्द हुआ। साथ ही उल्टी भी हुई।

    बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूरियां ले गए जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डीएसपी वीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।

    मासूम के निधन पर पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर ने शोक जताया है। साथ ही पंचायत नगरोटा सूरियां की प्रधान रजनी महाजन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की सरकार से गुहार लगाई है।

    सर्पदंश की कैसे करें पहचान

    1. कटी हुई जगह पर दांतों के निशान, हल्का दर्द व चारों तरफ लाली।
    2. कटी हुई जगह पर त्वचा बहुत अधिक लचीली होना।
    3. बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ, खून के धब्बे उभरना व पसीना आना।

    इन बातों का रखें ध्यान

    1. पीड़ित को सोने नहीं दें।
    2. जादू टोने या झाड़ फूंक पर ध्यान न दें, सीधे अस्पताल जाएं।
    3. पीड़ित को ज्यादा हिलाएं-डुलाएं नहीं।
    4. जख्म पर कोई कपड़ा जरूर बांधें।
    5. रक्त का बहाव नहीं रोकें।
    6. पीड़ित के तंग कपड़े व गहने उतार दें।
    7. बर्फ के टुकड़ों व विद्युत तरंगों का इस्तेमाल न करें।

    सावधानियां

    1. सोने के कमरे में अनाज का भंडारण न करें।
    2. घर में चूहों को न आने दें।
    3. खेतों में जूते पहनकर जाएं और रात को टार्च व डंडा लेकर ही घर से बाहर निकलें।

    जुलाई से अब तक सर्पदंश के मामले 

    • 15 जुलाई-: नगर परिषद ज्वालामुखी में पार्षद के पति की मौत
    • 31 जुलाई: कोटलू पंचायत में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। 
    • 27 सितंबर : चौली पंचायत के गांव बसालग में व्यक्ति की मौत।

