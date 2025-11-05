रेणुका ने कांगड़ा में रखी थी सफलता की नींव, देश की पहली आवासीय महिला क्रिकेट अकादमी से 22 में से दो खिलाड़ी खेलीं इंडिया के लिए

वर्ष 2008-09 के दौर में प्रदेश में महिला क्रिकेटर गिनी-चुनी थी। प्रदेश में महिला क्रिकेट को सशक्त करने के लिए अनुराग ठाकुर ने आवासीय महिला क्रिकेट अकादमी शुरू करवाई थी। यह सुखद परिणाम है कि आज महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में हिमाचल की ओर से खेलने वाली दो खिलाड़ी शामिल हैं।

-विशाल शर्मा, एचपीसीए संयुक्त सचिव।



कांगड़ा में देश की पहली आवासीय महिला क्रिकेट अकादमी खुलना प्रदेश क्रिकेट के लिए अच्छी शुरुआत थी और इसी अकादमी की बदौलत अब प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल हो रही हैं।

-असीम अग्रवाल, पूर्व सचिव।



विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को बधाई। इसका श्रेय अनुराग ठाकुर को जाया है जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण प्रदेश के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे रहे है।

-विजय शर्मा, अध्यक्ष जिला क्रिकेट एसोसिएशन।