'बहुत गंदे थे प्रोफेसर, अजीब-अजीब हरकतें...', धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत से ठीक पहले का वीडियो आया सामने

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में प्रताड़ना से डिप्रेशन में गई छात्रा की मौत हो गई। छात्रा ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही 19 वर्षीय छात्रा का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में यौन उत्पीड़न के बारे में बता रही है।

छात्रा का अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है। एक महिला को उससे प्रोफेसर का नाम पूछते हुए सुना जा रहा है कि जिसमें वह अशोक सर का नाम ले रही है। जब उससे पूछा गया कि प्रोफेसर क्या करते थे, तो उसने जवाब दिया कि अजीब-अजीब हरकतें करते थे। पीछे पड़ जाते थे।

जब उससे और विस्तार से पूछा गया तो उसने बताया कि प्रोफेसर उसे छूते थे और उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया।

बेटी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, जाति के संबंध में भी बोला जाता था। प्रोफेसर ने भी प्रताड़ित किया था। बेटी मुझे यह सब बताकर गई है। प्रथम वर्ष में पढ़ाई के दौरान भी पुलिस तक बात गई थी कि रैगिंग हुई। प्रिंसिपल से मैंने और पत्नी ने बात की थी। उसे कालेज में जाति के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाल काटे गए, जिससे से वह तनाव में आ गई। मैंने कार्रवाई के लिए मना नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि लड़की के ठीक होने पर बयान लेकर कार्रवाई करेंगे। अब आरोपितों को बचाया जा रहा है। वह 22 सितंबर को बीमार हुई और 26 दिसंबर को इस दुनिया को छोड़ गई। उसने मरने से पहले बयान दिया है। मैं इंसाफ चाहता हूं। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई हो। - युवती के पिता व बुआ।

छात्रा का एक और वीडियो आया सामने

छात्रा की बीमारी के दौरान की एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें किसी महिला के पूछने पर छात्रा प्रोफेसर को अच्छा बता रही है। हालांकि, कुछ सहपाठियों पर नाराजगी जाहिर कर रही है। वह सिर पर बोतल से मारने की बात भी कह रही है। यह वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है।