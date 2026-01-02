'कानून व्यवस्था का जनाजा...', धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत पर भड़के BJP विधायक; सुक्खू सरकार पर साधा निशाना

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। भाजपा नेता और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा हलके के तहत बाघनी पंचायत निवासी एक छात्रा की अवसाद में आने के बाद मौत होना बेहद दुखद है। धर्मशाला कॉलेज की चार छात्राओं पर इस छात्रा से मारपीट, डराने धमकाने और एक प्रोफेसर पर इसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप हैं।

यह घटना हिमाचल के लिए बेहद दुखद और प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। शुक्रवार को यहां जारी बयान में सुधीर शर्मा ने कहा कि बाघनी पंचायत निवासी पीड़ित परिवार के साथ वह डटकर खड़े हैं। इस परिवार को वह न्याय दिलवाकर रहेंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह बड़ी नाकामी है।

उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि कुछ लोग इस मामले को दबाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि मसला गरमाने पर अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला थाने में हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी है। शर्मा ने हैरानी जताई कि इस तरह की घटनाएं निकम्मी सरकार के नाक तले हो रही हैं। पहले भी कर्मचारियों को तंग किया गया है।

कॉलेज प्रबंधन में तैनात शिक्षक भी दोषी प्रदेश सरकार में शिक्षा के संस्थानों में हो रही रैगिंग जैसी भयावह घटना ने झकझोर कर रख दिया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। छात्रा को तंग किया जाता रहा। किसी ने कुछ नहीं किया। इसमें राजनीतिक संरक्षण से कॉलेज प्रबंधन में तैनात शिक्षक आदि भी दोषी हैं।

भाजपा पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएगी। इसमें मामले को दबाने वाले लोगों के रोल को भी बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रा के स्वजन यह भी कह रहे है कि गंभीर बीमारी और सदमे की स्थिति के कारण वह पहले पुलिस को सूचना नहीं दे सके।