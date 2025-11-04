Kangra News: कुएं से पानी लेने जा रहे 16 साल के लड़के को सांप ने डसा, मौत पर बिफरे ग्रामीण; बोले- जिम्मेवारी तय हो

संवाद सहयोगी, कोटला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा सर्पदंश से एक 16 साल के किशोर की मौत हो गई। कोटला क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पधर के सरहंडी में कुएं से पानी लेने लेने जा रहे लड़के को सांप ने डस लिया।

गांव में पीने के पानी की समस्या के कारण सरहंडी गांव का 16 वर्षीय आगम शर्मा पुत्र अजय कुमार घर से लगभग 500 मीटर दूर कुएं से पानी लाने जा रहा था। इस दौरान रास्ते में इस मासूम को सांप ने डस लिया।

पता चलते ही स्वजन द्वारा उसे सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों में विभाग के विरुद्ध गुस्सा गरीब परिवार से संबंध रखने वाला दसवीं का छात्र जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण प्यास बुझाने की खातिर मौत के मुंह में समा गया। इसको लेकर क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के खिलाफ गुस्सा है।

न्यायिक जांच कर तय हो मौत का जिम्मेवार स्थानीय समाजसेवी सेवानिवृत अध्यापक रणजीत शर्मा ने सरकार से मांग उठाई है कि मजदूर मां-बाप को सहायता के रूप में तुरंत सरकार आर्थिक मदद करें और न्यायिक जांच कर इस मौत के जिम्मेवार निर्धारित किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।