Kangra News: कुएं से पानी लेने जा रहे 16 साल के लड़के को सांप ने डसा, मौत पर बिफरे ग्रामीण; बोले- जिम्मेवारी तय हो
कांगड़ा जिले के कोटला क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते एक 16 वर्षीय लड़के की सर्पदंश से मौत हो गई। वह कुएं से पानी लेने जा रहा था तभी सांप ने उसे डस लिया। ग्रामीणों में जल शक्ति विभाग के खिलाफ गुस्सा है और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
संवाद सहयोगी, कोटला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा सर्पदंश से एक 16 साल के किशोर की मौत हो गई। कोटला क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत पधर के सरहंडी में कुएं से पानी लेने लेने जा रहे लड़के को सांप ने डस लिया।
गांव में पीने के पानी की समस्या के कारण सरहंडी गांव का 16 वर्षीय आगम शर्मा पुत्र अजय कुमार घर से लगभग 500 मीटर दूर कुएं से पानी लाने जा रहा था। इस दौरान रास्ते में इस मासूम को सांप ने डस लिया।
पता चलते ही स्वजन द्वारा उसे सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
लोगों में विभाग के विरुद्ध गुस्सा
गरीब परिवार से संबंध रखने वाला दसवीं का छात्र जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण प्यास बुझाने की खातिर मौत के मुंह में समा गया। इसको लेकर क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के खिलाफ गुस्सा है।
न्यायिक जांच कर तय हो मौत का जिम्मेवार
स्थानीय समाजसेवी सेवानिवृत अध्यापक रणजीत शर्मा ने सरकार से मांग उठाई है कि मजदूर मां-बाप को सहायता के रूप में तुरंत सरकार आर्थिक मदद करें और न्यायिक जांच कर इस मौत के जिम्मेवार निर्धारित किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
महीने में एक या दो बार आता है पानी : प्रधान
पंचायत प्रधान तिलक राज तथा समस्त पंचायत सदस्यों ने गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि महीने में एक या दो बार पीने का पानी आता है और ग्रामीण पीने का पानी कुएं और बावड़ियों से ही लाते हैं। वहीं मृतक आगम शर्मा के स्वजन व उसका बड़ा भाई उसकी मृत्यु से बेसुध पड़े हैं।
जिले में सर्पदंश के मामले
- 15 जुलाई- सर्पदंश से ज्वालामुखी में पार्षद के पति की मौत
- 31 जुलाई- जयसिंहपुर उपमंडल की कोटलू पंचायत के एक 40 वर्षीय व्यक्ति की सर्पदंश से माैत।
- 27 सितंबर- रक्कड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौली के गांव बसालग में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत।
- 30 सितंबर- नगरोटा सूरियां के वार्ड पांच की छह वर्षीय बच्ची की मौत।
