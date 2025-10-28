Kangra: एक दुकान किराये पर नहीं दी तो 8 को लगा दी आग, नागनी में हुए अग्निकांड में पुलिस की कार्रवाई, CCTV फुटेज आई सामने
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक सिरफिरे व्यक्ति ने आठ दुकानों को आग लगा दी। आरोपी ने इसलिए आग लगाई क्योंकि उसे दुकानें किराये पर नहीं दी गई थीं। पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में उसे माचिस उठाते हुए देखा गया, और जली हुई माचिसें घटनास्थल पर मिलीं। आरोपी ने पहले दुकान मालिकों को दुकानें किराये पर न देने पर आग लगाने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर लिया है।
संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सिरफिरे ने आठ दुकानों को आग के हवाले कर दिया। नूरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नागनी माता मंदिर में 8 दुकानों को आग लगाने वाले आरोपित को नूरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने महज इस कारण से इन दुकानों में आग लगा दी कि उसे दुकान किराये पर नहीं दी।
पुलिस की जांच में भी यह सामने आया है कि दुकान किराये पर न दिए जाने से व्यक्ति नाराज था और उसने इन दुकानों को आग की भेंट कर दिया।
पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित
पुलिस ने आरोपित मनोज कुमार निवासी नागनी को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित दुकानदार गिरधारी लाल पुत्र पालो राम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि थी रविवार रात पौने 12 बजे सूचना मिली कि आठ दुकानों को आग लगी है, जब वह घर से आए तो देखा कि नागनी माता मंदिर में दुकानों को आग लगी हुई थी और जलकर राख हो गई थी।
सीसीटीवी फुटेज में माचिस उठाते देखा गया आरोपित
दुकानदार ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि जब सब लोग मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर रहे थे तो मनोज कुमार निवासी नागनी को रात को मंदिर से माचिस उठाते देखा, वहीं माचिस जली हुई दुकानों के पास भी मिली थी, जिसे फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया।
दुकान के मालिकों को भी दी थी आग लगाने की धमकी
पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि उक्त आरोपित दुकान मालिकों को कहता था कि उक्त दुकानें उसे किराये पर दे दो, अन्यथा वह आग लगा देगा। दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित मनोज कुमार को गिरफ्तार करके धारा 326जी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुई बताया कि आरोपित मनोज कुमार को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपित को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
