Kangra: एक दुकान किराये पर नहीं दी तो 8 को लगा दी आग, नागनी में हुए अग्निकांड में पुलिस की कार्रवाई, CCTV फुटेज आई सामने

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सिरफिरे ने आठ दुकानों को आग के हवाले कर दिया। नूरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नागनी माता मंदिर में 8 दुकानों को आग लगाने वाले आरोपित को नूरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने महज इस कारण से इन दुकानों में आग लगा दी कि उसे दुकान किराये पर नहीं दी।



पुलिस की जांच में भी यह सामने आया है कि दुकान किराये पर न दिए जाने से व्यक्ति नाराज था और उसने इन दुकानों को आग की भेंट कर दिया।

पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित पुलिस ने आरोपित मनोज कुमार निवासी नागनी को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित दुकानदार गिरधारी लाल पुत्र पालो राम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि थी रविवार रात पौने 12 बजे सूचना मिली कि आठ दुकानों को आग लगी है, जब वह घर से आए तो देखा कि नागनी माता मंदिर में दुकानों को आग लगी हुई थी और जलकर राख हो गई थी।

सीसीटीवी फुटेज में माचिस उठाते देखा गया आरोपित दुकानदार ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि जब सब लोग मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर रहे थे तो मनोज कुमार निवासी नागनी को रात को मंदिर से माचिस उठाते देखा, वहीं माचिस जली हुई दुकानों के पास भी मिली थी, जिसे फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया।