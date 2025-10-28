पंजाब रोडवेज की बस में सवार हरियाणा के युवक से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप, कुल्लू पुलिस की आधी रात कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त हो गई है। चिट्टे की लगातार कुल्लू में आ रही खेप से अब हर कोई परेशान है। इसी कारण कुल्लू पुलिस की टीम लगातार जगह-जगह नाकाबंदी कर रही है। पुलिस टीम ने रात को पंजाब रोडवेज की बस में सवार युवक से नशे की खेप पकड़ी है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने सोमवार देर रात को तलोगी में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान एक पंजाब रोडवेज बस (पीबी 65 बीबी 7138) आई जिसको पुलिस टीम ने तलाशी के लिए रोका।

हरियाणा निवासी आरोपित से पकड़ा चिट्टा तलाशी के दौरान बस में सवार 23 वर्षीय राहुल कुमार निवासी गांव व डाकघर ऐलनाबाद, बाल्मिकी चौक, वार्ड नंबर दो, जिला सिरसा (हरियाणा) के कब्जे से 61 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर पुलिस थाना कुल्लू में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपित से पूछताछ की जा रही है। चिट्टे की खेप पंजाब के किस स्थान से लेकर आया और आगे कहां ले जाने की योजना थी। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने की है।