पंजाब रोडवेज की बस में सवार हरियाणा के युवक से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप, कुल्लू पुलिस की आधी रात कार्रवाई
कुल्लू पुलिस ने पंजाब रोडवेज की बस में हरियाणा के एक युवक को हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर रात में की गई नाकाबंदी के दौरान यह सफलता मिली। पुलिस ने युवक के पास से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है और मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी हरियाणा का निवासी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह चिट्टा कहां से लाया था और किसे देने वाला था।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त हो गई है। चिट्टे की लगातार कुल्लू में आ रही खेप से अब हर कोई परेशान है। इसी कारण कुल्लू पुलिस की टीम लगातार जगह-जगह नाकाबंदी कर रही है। पुलिस टीम ने रात को पंजाब रोडवेज की बस में सवार युवक से नशे की खेप पकड़ी है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने सोमवार देर रात को तलोगी में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान एक पंजाब रोडवेज बस (पीबी 65 बीबी 7138) आई जिसको पुलिस टीम ने तलाशी के लिए रोका।
हरियाणा निवासी आरोपित से पकड़ा चिट्टा
तलाशी के दौरान बस में सवार 23 वर्षीय राहुल कुमार निवासी गांव व डाकघर ऐलनाबाद, बाल्मिकी चौक, वार्ड नंबर दो, जिला सिरसा (हरियाणा) के कब्जे से 61 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित
पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर पुलिस थाना कुल्लू में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपित से पूछताछ की जा रही है। चिट्टे की खेप पंजाब के किस स्थान से लेकर आया और आगे कहां ले जाने की योजना थी। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने की है।
चंबा में 1.44 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा यूपी का व्यक्ति
उधर, चंबा में यूपी के एक व्यक्ति को 1.44 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा है। कोकीन के साथ पकड़ा व्यक्ति पार्थ आरोड़ा निवासी सिटी अस्पताल गांधी नगर फैंडस एनकलेव कालोनी बरेली उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। चंबा थाना की पुलिस मुख्यालय के साथ चामुंडा माता मंदिर जम्मूहार मार्ग पर गश्त कर रही थी। इस दौरान जब पुलिस चामुंडा माता मंदिर के पास पहुंची तो वहां पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देख घबरा गया। ओर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को उक्त व्यक्ति पर शक हुआ।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: 13500 फीट ऊंचे पहाड़ पर ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, 20 घंटे की जद्दोजहद के बाद बचा ली जिंदगी
उन्होंने वहां से भाग रहे व्यक्ति को पकड़ कर भागने का कारण पूछा तो वह स्पष्ट जवाब देने की बजाय संदिग्ध हरकतें करने लगा। इस पर पुलिस का शक बढ़ गया ओर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1.44 ग्राम कोकीन बरामद की।
