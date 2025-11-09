Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kangra News: शादी के सीजन में टेंट हाउस गोदाम में आग से लाखों का नुकसान, पति के निधन के बाद पत्नी संभाल रही थी काम

    By Rajinder Dogra Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    कांगड़ा के ज्वालामुखी में शादी के सीजन में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। पति के निधन के बाद एक महिला इस कारोबार को संभाल रही थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्वालामुखी में टेंट हाउस के गोदाम में भड़की आग से जला सामान। जागरण

    संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में शादी विवाह के सीजन के बीच एक टेंट हाउस के गोदाम में आग भड़क गई। ज्वालामुखी-फकलोह मार्ग पर मिट्ठू टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 

    लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा कर आग को काबू करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ सहयोग कर गोदाम के शटर बड़ी मुश्किल से खोले, लेकिन अंदर सब कुछ जल चुका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह चार या पांच बजे की घटना

    जानकारी के मुताबिक आग सुबह 4 या 5 बजे के करीब लगी बताई जा रही है। टेंट हाउस के मालिक को जब लोगों ने सूचना दी तो वह वहां पर पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 

    पति के निधन के बाद समिता देवी ने संभाला था काम

    मिट्ठू टेंट हाउस की मालिक समिता देवी ने कहा कि उनके जीवन भर की कमाई आग की भेंट चढ़ गई है। उनके पति मिट्ठू ने कई साल तक टेंट हाउस का काम किया और काम को आगे बढ़ाया। उनके निधन के बाद उन्होंने अपने पिता देशराज अत्री के साथ टेंट हाउस का काम आगे बढ़ाया। लेकिन अचानक आग लग जाने से उनके लाखों का नुकसान हो गया है। 


    यह भी पढ़ें: HAS अधिकारी एवं SDM शिमला ओशिन शर्मा का बना दिया फेक फेसबुक अकाउंट, आपत्तिजनक AI फोटो कर दिए शेयर 

    साजिश की संभावना से इन्कार नहीं किया

    लोगों ने इस अग्निकांड के पीछे बिजली के शार्ट सर्किट या किसी की साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। मिट्ठू टेंट हाउस क्षेत्र का सबसे बड़ा टेंट हाउस बनकर सामने आया था। पुलिस ने कहा है सबके बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मंत्रियों की हलकों में सक्रियता से पंचायत चुनाव की आहट तेज, एक महीने से अपने क्षेत्र में डटे हैं ये मंत्री