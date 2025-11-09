Kangra News: शादी के सीजन में टेंट हाउस गोदाम में आग से लाखों का नुकसान, पति के निधन के बाद पत्नी संभाल रही थी काम

संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में शादी विवाह के सीजन के बीच एक टेंट हाउस के गोदाम में आग भड़क गई। ज्वालामुखी-फकलोह मार्ग पर मिट्ठू टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।



लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा कर आग को काबू करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ सहयोग कर गोदाम के शटर बड़ी मुश्किल से खोले, लेकिन अंदर सब कुछ जल चुका था।

सुबह चार या पांच बजे की घटना जानकारी के मुताबिक आग सुबह 4 या 5 बजे के करीब लगी बताई जा रही है। टेंट हाउस के मालिक को जब लोगों ने सूचना दी तो वह वहां पर पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।