हिमाचल: मंत्रियों की हलकों में सक्रियता से पंचायत चुनाव की आहट तेज, एक महीने से अपने क्षेत्र में डटे हैं ये मंत्री

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भले ही अभी तक पंचायत चुनाव कब होंगे, इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने पंचायत चुनाव की तैयारी शिमला जिला में शुरू कर दी है। शिमला जिला से सरकार में तीन मंत्री हैं, इनमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से और लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से मंत्री हैं।



तीनों ही राज्य सरकार के मंत्री पिछले एक महीने से लगातार अपने निर्वाचन हल्के में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हर सप्ताह में दो से तीन कार्यक्रम मंत्रियों के कार्यक्रम अपने चुनावी क्षेत्रों में हो रहे हैं।

पंचायत चुनाव से जोड़कर देखी जा रही सक्रियता राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों की अपने निर्वाचन हलकों में बढ़ती सक्रियता को पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव शिमला जिला में पिछली बार को छोड़ दें तो दिसंबर महीने में होते रहे हैं।

जल्द लिया जा सकता है फैसला 2020 में कोरोना के कारण जनवरी में पंचायत चुनाव करवाए गए थे। इस बार अभी तक पंचायत चुनाव करवाने को लेकर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रियों की सक्रियता से साफ है कि जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

जनता से सीधा संवाद कर रहे मंत्री अपने दौरों के दौरान मंत्री न केवल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं बल्कि आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का भी सुन रहे हैं। मंत्री आपके दार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री आम जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और मांगों पर काम कर रहे हैं।