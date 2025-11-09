Language
    हिमाचल: मंत्रियों की हलकों में सक्रियता से पंचायत चुनाव की आहट तेज, एक महीने से अपने क्षेत्र में डटे हैं ये मंत्री

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रियों ने शिमला जिले में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यों का आकलन किया जा रहा है और संभावित प्रत्याशियों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है, पर पंचायतों में सरगर्मी तेज है।

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भले ही अभी तक पंचायत चुनाव कब होंगे, इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने पंचायत चुनाव की तैयारी शिमला जिला में शुरू कर दी है। शिमला जिला से सरकार में तीन मंत्री हैं, इनमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से और लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से मंत्री हैं।

    तीनों ही राज्य सरकार के मंत्री पिछले एक महीने से लगातार अपने निर्वाचन हल्के में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हर सप्ताह में दो से तीन कार्यक्रम मंत्रियों के कार्यक्रम अपने चुनावी क्षेत्रों में हो रहे हैं।

    पंचायत चुनाव से जोड़कर देखी जा रही सक्रियता

    राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों की अपने निर्वाचन हलकों में बढ़ती सक्रियता को पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव शिमला जिला में पिछली बार को छोड़ दें तो दिसंबर महीने में होते रहे हैं। 

    जल्द लिया जा सकता है फैसला

    2020 में कोरोना के कारण जनवरी में पंचायत चुनाव करवाए गए थे। इस बार अभी तक पंचायत चुनाव करवाने को लेकर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रियों की सक्रियता से साफ है कि जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

    जनता से सीधा संवाद कर रहे मंत्री

    अपने दौरों के दौरान मंत्री न केवल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं बल्कि आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का भी सुन रहे हैं। मंत्री आपके दार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री आम जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और मांगों पर काम कर रहे हैं।

    पंचायत प्रतिनिधियों का किया जा रहा आकलन

    पंचायत प्रतिनिधियों के कामों का भी आकलन इस दौरान किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कितना काम अपने पंचायत के क्षेत्र में किया है। इसका आकलन भी नेता कर रहे हैं। इसके बहाने मंत्री पंचायत चुनावों में  प्रत्याशी बनने के लिए दावा करने वाले संभावित प्रत्याशियों की जमीन भी खंगाल रहे हैं।

    पंचायतों में चुनाव की सरगर्मियां शुरू 

    राज्य चुनाव आयोग की ओर से हालांकि अभी तक पंचायत चुनावों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पंचायतों में चुनावों के लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई है। पंचायतों में कई स्थानीय नेताओं की ओर से दावेदारी पेश की जा रही है, तो वहीं कई नेताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।