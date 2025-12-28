केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी ₹602 करोड़ की सौगात, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
जागरण संवाददाता, कांगड़ा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए 602 करोड़ रुपये की सहायता भेजी है। जिला भाजपा अध्यक्ष अजय खट्टा ने इसे मोदी सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जो कहती है कि केंद्र से कुछ नहीं मिला।
'केंद्र सरकार ने ₹602 करोड की सौगात भेजी'
जिला भाजपा अध्यक्ष ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगभग 602 करोड रुपये की एक और सौगात भेजी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए और यहां की जनता के प्रति केंद्र की मोदी सरकार संवेदनशील है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा लोगों को गुमराह करने के लिए कहती है कि कुछ नहीं मिला।
सुक्खू सरकार जनता को गुमराह कर रही: BJP
उन्होंने आगे कहा कि जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तौर पर मदद की है। सरकार आगे भी प्रदेश की मदद करती रहेगी। वहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मंत्री और विधायक हमेशा जनता को गुमराह करने के लिए रोना रोते हैं और कहते हैं कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि सच्चाई सबके सामने है और जनता सब कुछ समझती हैl
बीजेपी नेताओं ने किया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष अजय खट्टा के अलावा महामंत्री उपेंद्र धीमान, सुशील कालिया, जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट अंशुमन शर्मा, ज्वालामुखी भाजपा अध्यक्ष सरोज कुमारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामस्वरूप शास्त्री, खूंडिया भाजपा अध्यक्ष संजय राणा और प्रदेश भाजपा ओबीसी प्रवक्ता मनोहर चौधरी शामिल रहे।
