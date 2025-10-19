हिमाचल पुलिस भर्ती में चयनित न होने से परेशान 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत

संवाद सूत्र, रक्कड़ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है पुलिस भर्ती में चयन न होने के बाद युवक हताश था। परिवार के सदस्यों को युवक को कमने में मृत मिला है।

पुलिस थाना रक्कड़ के तहत कुड़ना (सलेटी) पंचायत के 21 वर्षीय सौरव धीमान पुत्र प्रमोद सिंह पुलिस भर्ती में सेलेक्ट न होने से परेशान था। स्वजन ने पुलिस को दिए बयान में भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सौरव पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद परेशान था।

खाना खाने के बाद कमरे में चलाया गया था सौरव स्वजन के अनुसार शुक्रवार रात खाना खाने के बाद सौरव 10 बजे कमरे में सोने चला गया। प्रमोद सिंह ने बताया कि कुछ देर बाद उनकी बेटी सौरव के कमरे में गई तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल अम्ब पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलेगा मौत का राज हालांकि अभी तक मौत के सही कारणों का पता नहीं चला है। थाना प्रभारी रक्कड़ संदीप पटियाल ने बताया कि शव स्वजन को सौंप दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।