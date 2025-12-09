हिमाचल पुलिस की विशेष टीम ने शाहपुर में तीन युवकों से पकड़ा 75 ग्राम चिट्टा, गाड़ी में बैठ कर रहे थे तस्करी

संवाद सूत्र, शाहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के अंतर्गत सोमवार रात पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर निवासी तीन लोगों को 75 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया है।



जानकारी के मुताबिक पुलिस की विशेष टीम कांगड़ा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी तो इसी दौरान उसे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तीन युवक गाड़ी में बैठकर सारनू (शाहपुर) के पास नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं।



सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और तीनों को चिट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया।