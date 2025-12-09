Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल पुलिस की विशेष टीम ने शाहपुर में तीन युवकों से पकड़ा 75 ग्राम चिट्टा, गाड़ी में बैठ कर रहे थे तस्करी

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:21 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने शाहपुर में तीन युवकों को 75 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब युवक गाड़ी में बैठकर मा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहपुर में पुलिस की ओर से चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवक। सौै. पुलिस

    संवाद सूत्र, शाहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के अंतर्गत सोमवार रात पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर निवासी तीन लोगों को 75 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया है।

    जानकारी के मुताबिक पुलिस की विशेष टीम कांगड़ा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी तो इसी दौरान उसे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तीन युवक गाड़ी में बैठकर सारनू (शाहपुर) के पास नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं।

    सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और तीनों को चिट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों अमृतसर के निवासी 

    पुलिस द्वारा इस मामले में 27 वर्षीय विक्की व 20 वर्षीय विशाल सिंह निवासी मकान नंबर 305, धूपसरी संत नगर बैरका, डाकघर बैरका और 27 वर्षीय संदीप सिंह निवासी गांव बैरका मकान नंबर 12 डाकघर बैरका जिला अमृतसर पंजाब को मौके पर ही काबू कर लिया।

    शाहपुर थाना में मामला दर्ज

    तीनों से चिट्टा बरामदगी के उपरांत पुलिस थाना शाहपुर में इनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

    संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को दें सूचना : एसपी

    पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि नशे और अन्य अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    यह भी पढ़ें: Mandi News: किराये के कमरे में रह रही लड़कियों से मिलने पहुंचे युवकों को शोर मचाने से रोका तो अगले दिन कर दी पिटाई 

    यह भी पढ़ें: मनाली में विवाहिता की मौत पर हंगामा, पुलिस थाने में घुसे लोग; शादी के 4 साल बाद कल्पना ने क्यों लगाया मौत को गले?