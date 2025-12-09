Mandi News: किराये के कमरे में रह रही लड़कियों से मिलने पहुंचे युवकों को शोर मचाने से रोका तो अगले दिन कर दी पिटाई

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गजब मामला सामने आया है। किराये के कमरे में रह रही लड़कियों से मिलने पहुंचे उनके दोस्तों को जब शोर मचाने से दो युवकों ने रोका तो अगले दिन सड़क पर उनकी पिटाई कर डाली। लड़कियों के दोस्तों ने दोनों युवकों पर सुकेती खड्ड पुल के पास हमला कर उनको घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को तलब किया है।



गोपाल सिंह निवासी बेठवां डाकघर बीहणी ने बताया कि टारना में वह राहुल के साथ रहता है। उनके कमरे के साथ कुछ लड़कियां रहती हैं, जहां पर उनके दोस्तों का आना जाना है। गत दिनों जब यह रात को शोर मचा रहे थे तो उन्होंने ऐसा करने से रोका था।

सात-आठ लड़के आए और... पुलिस को दी शिकायत में गोपाल ने बताया कि जब वह रविवार शाम को अपने दोस्त राहुल और कार्तिक के साथ मंडी बस स्टैंड सुकेती पुल होते हुए अपने कमरे की ओर आ रहे थे तो सात-आठ लड़के इनके पीछे आए और इनका रास्ता रोककर उनको पीटना आरंभ कर दिया। इसमें राहुल के सिर पर चोट लगी है और उसे भी कान के पास चोट आई है।

पुलिस ने लड़कियां भी की तलब उन्होंने पुलिस को बताया कि हमला करने वाले उनके कमरे के साथ रहने वाले लड़कियों के पास आते जाते देखा था। पुलिस ने उक्त लड़कियों को चौकी तलब किया और उनसे पूछताछ की तो लड़कियों ने कुछ लड़कों के नाम बताए हैं।