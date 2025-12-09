संजौली मस्जिद विवाद: देवभूमि संघर्ष समिति ने मुस्लिम संगठन को बताया शांति विरोधी, ...प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास

जागरण संवाददाता, शिमला। संजौली मस्जिद मामले में आल हिमाचल मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी की पत्रकार वार्ता के बाद फिर विवाद हो गया है। हाशमी ने नगर निगम के कार्यालय में जाकर नए नक्शे को स्वीकृति दिलवाकर निर्माण कानूनी करवाने की बात कही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने हाशमी के बयान पर पलटवार किया है।

न पार्टी और न ही प्रतिवादी समिति के संयोजक भारत भूषण व अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि नजाकत अली हाशमी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह न तो इस मामले में पार्टी हैं और न ही प्रतिवादी। ऐसे में उनका पत्रकारवार्ता में झूठ कहना जनता को बरगलाने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। समिति ने नजाकत अली हाशमी को शांति विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति करार दिया।