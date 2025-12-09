Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजौली मस्जिद विवाद: देवभूमि संघर्ष समिति ने मुस्लिम संगठन को बताया शांति विरोधी, ...प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी की पत्रकार वार्ता के बाद विवाद हो गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने हाशमी के बयान पर पल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला जिले की विवादित संजौली मस्जिद का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, शिमला। संजौली मस्जिद मामले में आल हिमाचल मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी की पत्रकार वार्ता के बाद फिर विवाद हो गया है। हाशमी ने नगर निगम के कार्यालय में जाकर नए नक्शे को स्वीकृति दिलवाकर निर्माण कानूनी करवाने की बात कही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने हाशमी के बयान पर पलटवार किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न पार्टी और न ही प्रतिवादी

    समिति के संयोजक भारत भूषण व अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि नजाकत अली हाशमी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह न तो इस मामले में पार्टी हैं और न ही प्रतिवादी। ऐसे में उनका पत्रकारवार्ता में झूठ कहना जनता को बरगलाने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। समिति ने नजाकत अली हाशमी को शांति विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति करार दिया। 

    बालूगंज मस्जिद पर कब्जा कर बैठे हैं हाशमी

    उन्होंने आरोप लगाया कि हाशमी बालूगंज मस्जिद पर कब्जा करके बैठे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड खाली नहीं करवा सका। 

    सब कुछ नियमों के विरुद्ध

    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट के मुताबिक किसी भी पुराने ढांचे को तोड़ने या नया बनाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। कानून में किसी के लिए न तो कोई छूट है और न विशेष प्रविधान। इसके बावजूद बिना अनुमति पहले ढांचा तोड़ा गया और नोटिस मिलने के बावजूद पांच मंजिला भवन बना दिया, जो नियमों के विरुद्ध है। 

    पहले भी निर्णय अवैध निर्माण के विरुद्ध आया था और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा क्योंकि निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखा गया था।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: भवन निर्माण के नियमों में बदलाव, सड़क की चौड़ाई से तय होगी बिल्डिंग की ऊंचाई; अधिसूचना में क्या महत्वपूर्ण? 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कुत्तों के जिंदा गाय को नोचने पर लोग उग्र, प्रशासन को दे दी सीधी चेतावनी; ये 5 बिंदु उठा रहे सवाल 