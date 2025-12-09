हिमाचल: पुलिस ने दो नशा तस्कर 3 महीने के लिए जेल में किए नजरबंद, मजबूर होकर की यह सख्त कार्रवाई
संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कागड़ा में नशा तस्करों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस जिला नूरपुर ने दो नशा तस्करों को तीन माह के लिए धर्मशाला जेल में नजरबंद किया है।
पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों के आदतन अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से आरंभ किए नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशे के विरुद्ध लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी है।
सात दिसंबर को पुलिस जिला नूरपुर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश से निरोधात्मक कार्रवाई की स्वीकृति प्राप्त होने पर दो आदतन नशा तस्करों पुनीत महाजन उर्फ चिम्पू गांव बासा (राजा का बाग) व सिकंदर उर्फ निम्मा निवासी गांव तोकी डाकघर छन्नी (तहसील इंदौरा) को एनडीपीएस एक्ट की धारा-3 के तहत गिरफ्तार किया है।
इस कारण की गई यह कार्रवाई
पुनीत महाजन उर्फ चिम्पू के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत छह व सिकंदर उर्फ निम्मा के विरुद्ध दो मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि दोनों बार-बार एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। इसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई कर दोनों को तीन माह के लिए जिला कारागार धर्मशाला में बंद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
अवैध खनन पर जब्त किए पांच टिप्पर
उधर, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर अवैध खनन में संलिप्त माफिया पर संसारपुर टैरेस पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार सायं स्वां जंडौर जोल खड्ड में एक पोकलेन और पांच टिप्पर जब्त किए हैं। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि सभी वाहनों का माइनिंग एक्ट के तहत कोर्ट में चालान कर दिया है। डीएसपी डाडासीबा राजकुमार ने बताया कि खनन माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
