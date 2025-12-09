हिमाचल: पुलिस ने दो नशा तस्कर 3 महीने के लिए जेल में किए नजरबंद, मजबूर होकर की यह सख्त कार्रवाई

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कागड़ा में नशा तस्करों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस जिला नूरपुर ने दो नशा तस्करों को तीन माह के लिए धर्मशाला जेल में नजरबंद किया है।



पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों के आदतन अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से आरंभ किए नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशे के विरुद्ध लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी है।



सात दिसंबर को पुलिस जिला नूरपुर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश से निरोधात्मक कार्रवाई की स्वीकृति प्राप्त होने पर दो आदतन नशा तस्करों पुनीत महाजन उर्फ चिम्पू गांव बासा (राजा का बाग) व सिकंदर उर्फ निम्मा निवासी गांव तोकी डाकघर छन्नी (तहसील इंदौरा) को एनडीपीएस एक्ट की धारा-3 के तहत गिरफ्तार किया है।

