Himachal News: हिमाचल पुलिस की नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई, कंडवाल बैरियर पर 6 किलो 44 ग्राम चरस पकड़ी
हिमाचल पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंडवाल बैरियर पर 6 किलो 44 ग्राम चरस बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की तलाशी ली गई और चरस के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जिला कांगड़ा में चरस की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के विरुद्ध चलाए अभियान में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तीन लोगों से कंडवाल में 6 किलो 44 ग्राम चरस पकड़ी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तीनों आरोपित मंडी जिला के रहने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि पुलिस थाना नूरपुर के अधीन मुकाम कंडवाल में नाकाबंदी के दौरान आल्टो कार में सवार अनु कुमार गांव त्रेरला डाकघर बल्ह, तहसील पद्धर जिला मंडी, सुरेश कुमार निवासी गांव द्रोण तहसील पद्धर जिला मंडी व राम लाल निवासी गांव द्रोण तहसील पद्धर जिला मंडी के कब्जे से 06 किलो 044 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
2025 में 74 मामले दर्ज
वहीं, पुलिस जिला नुरपूर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत साल 2025 में एनडीपीएस एक्ट के अधीन 74 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। जो उपरोक्त अभियोग में कुल 01 किलो 530.69 ग्राम हेरोइन/चिट्टा, 23 किलो 154 ग्राम चरस, 23 किलो 570 ग्राम चूरा पोस्त (भुक्की), 344 अफीम के पौधे व 1,27,31,400 रुपये की नकद राशि बरामद की गई है।
24 करोड़ की संपत्ति जब्त
इसके साथ ही तक वित्तीय जांच के दौरान आरोपितों की कुल 24,68,94,841/- रुपये की चल व अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य दर्ज कई अभियोग में भी आरोपितों की चल व अचल संपत्ति की जांच अमल में लाई जा रही है।
122 लोग किए गिरफ्तार
वर्ष 2025 के दौरान अवैध नशे के कारोबार में शामिल 122 लोगों को जिनमें 112 पुरुष व 20 महिलाएं शामिल हैं को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने दी।
