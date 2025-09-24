Himachal: पंचायत में फर्जी तौर पर पंजीकृत किए 26 परिवार, चुनाव से पहले कार्रवाई करेंगे अधिकारी; तीन दिन का अल्टीमेटम

Himachal Pradesh Panchayat News कांगड़ा के गगल पंचायत में फर्जी पंजीकरण मामले में तीन परिवारों के जवाब न देने पर एकतरफा कार्रवाई होगी। अब तक 18 परिवारों के बयान दर्ज हुए हैं और पंचायत सचिव से 2002 से अब तक का रिकॉर्ड मांगा गया है। पंचायत में 26 फर्जी पंजीकृत परिवारों में से 4 यहां रहते ही नहीं हैं।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। Himachal Pradesh Panchayat News, जिला कांगड़ा की गगल पंचायत में फर्जी पंजीकरण परिवार मामले में तीन परिवारों ने बीडीओ कार्यालय से भेजे गए नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया है। ऐसे में अब इन तीन परिवारों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण मामले को लेकर अब तक की हुई जांच के दौरान कुल 18 परिवारों के बयान कलमबद्ध कर लिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीडीओ कार्यालय धर्मशाला द्वारा अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पंचायत सचिव से वर्ष 2002 से लेकर अब तक परिवार पंजीकरण रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। रिकाॅर्ड आने के बाद जांच में तेजी आएगी और शीघ्र ही बीडीओ धर्मशाला द्वारा गगल पंचायत में परिवार पंजीकरण को लेकर हुए फर्जीवाड़े की जांच का परिणाम भी सामने आएगा और दोषी पाए जाने वाले पंचायत जनप्रतिनिधियों सहित पंचायत कार्यालय कर्मियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।

फर्जी तौर पर पंजीकृत 26 में से 4 परिवार यहां रहते ही नहीं वहीं गगल पंचायत जनप्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस पूरे फर्जीवाड़े पर कोई ठोस निर्णय लेने की मांग उठाई है। फर्जी पंजीकरण परिवार मामले में पंचायत की अपनी जांच में एक और तथ्य सामने आया था कि फर्जी तौर पर पंचायत के परिवार रजिस्ट्रर में पंजीकृत किए गए 26 परिवारों में से चार परिवार तो यहां पर रहते ही नहीं हैं। ऐसे में पंचायत में हुए फर्जी तौर पर पंजीकरण को लेकर हुई धांधली की परते भी धीरे-धीरे खुल रही है।

एक हजार जनसंख्या और मतदाता 1300 लगभग एक हजार की जनसंख्या वाली इस पंचायत में करीब 1300 मतदाता हैं जिनमें उपरोक्त परिवारों के लगभग 250 के करीब मत भी बने हैं, तो ऐसे में ये लोग किसी भी व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपना मतदान कर उसकी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं।