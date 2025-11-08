हिमाचल: 'पौने दो लाख पेंशनर्स सरकार से निराश', तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान करेंगे विधानसभा का घेराव, बनाई रणनीति

संवाद सहयोगी, नूरपुर। हिमाचल प्रदेश गर्वनमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक शनिवार को नूरपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशध्यक्ष एसएल गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एसएल गुप्ता ने प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनर्स के प्रति बेरुखी पर कड़ी नाराजगी जताई।



उन्होंने कहा कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को पेंशनर्स की मुख्य मांगों को लेकर अवगत करवाया था, लेकिन दो माह का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने न तो पेंशनर्स की मांगों पर गौर किया है तथा न ही संयुक्त संघर्ष समिति को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

पौने दो लाख पेंशनर्स सरकार से निराश उन्होंने कहा कि सरकार के पेंशनर्स विरोधी रवैये से राज्य के पौने दो लाख पेंशनर्स सरकार से निराश हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार पेंशनर्स की मांगों के प्रति बेरुखी जारी रखती है कि तो हर मंच पर सरकार का विरोध किया जाएगा।

एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में सभी पेंशनर्स एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के महासचिव जसवंत धीमान ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत हुए कर्मचारियो को संशोधित वेतनमान व ग्रेच्युटी सहित अन्य लाभ तुरंत देने की मांग की।

मेडिकल बिलों का जल्द हो भुगतान उन्होंने पेंशनर्स के लंबित मेडिकल बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर से मांग की है कि यदि सरकार संयुक्त संघर्ष समिति को बातचीत के लिए नहीं आमंत्रित करती तो धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार का घेराव किया जाए।