श्रीज्वालामुखी मंदिर में चंडीगढ़ के श्रद्धालु ने अर्पित की एक किलो सोने की आरती जोत, बोला- परिवार पर मां की अपार कृपा

संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में माता के एक अनन्य भक्त ने लगभग एक किलो सोने की आरती जोत अर्पित की। चंडीगढ़ से आए श्रद्धालु ने परिवार सहित आकर मां के चरणों में यह सौगात अर्पित की।



उन्होंने कहा कि मां ज्वालामुखी की उनके परिवार पर बड़ी कृपा है और माता के आशीर्वाद से उनका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है इसलिए अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा उन्होंने मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित किया है।

पांच बार इस जोत से होगी आरती सोने की इस आरती से रोज माता रानी की दिन में पांच बार आरती होगी और इस आरती का प्रयोग होगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और मन को असीम शांति और सुकून प्राप्त होगा। मंदिर को दी गई इस भेंट को देने वाले श्रद्धालु ने अपना नाम गुप्त रखा है।

मंदिर अधिकारी व स्टाफ ने भेंट की भक्त को मां की चुनरी मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य जितेश शर्मा और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस दानी सज्जन श्रद्धालु और उनके परिवार को माता रानी ज्वालामुखी की चुनरी तस्वीर और प्रसाद भेंट किया।

पुजारी अनिल के जजमान हैं श्रद्धालु जानकारी के मुताबिक यह श्रद्धालु पुजारी अनिल शर्मा के जजमान हैं और उनके मार्गदर्शन में यह पहले भी माता रानी की ऐसे ही सेवा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मां ज्वालामुखी की मुख्य ज्योति के बाहर सोने का पत्रा चढ़ाया था, जिसमें मुख्य ज्योति को मड़ा गया था।