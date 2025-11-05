Language
    श्रीज्वालामुखी मंदिर में चंडीगढ़ के श्रद्धालु ने अर्पित की एक किलो सोने की आरती जोत, बोला- परिवार पर मां की अपार कृपा

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु ने ज्वालामुखी मंदिर में एक किलो सोने की आरती भेंट की। उन्होंने कहा कि मां ज्वालामुखी की कृपा से उनके कारोबार में तरक्की हो रही है। इस आरती का उपयोग दिन में पांच बार माता रानी की आरती के लिए किया जाएगा। मंदिर न्यास ने दानी सज्जनों की सूची बनाने का आग्रह किया है ताकि औरों को प्रेरणा मिले।

    श्री ज्वालामुखी माता मंदिर में श्रद्धालु की ओर से अर्पित की गई सोने की आरती जोत।

    संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में माता के एक अनन्य भक्त ने लगभग एक किलो सोने की आरती जोत अर्पित की। चंडीगढ़ से आए श्रद्धालु ने परिवार सहित आकर मां के चरणों में यह सौगात अर्पित की। 

    उन्होंने कहा कि मां ज्वालामुखी की उनके परिवार पर बड़ी कृपा है और माता के आशीर्वाद से उनका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है इसलिए अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा उन्होंने मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित किया है। 

    पांच बार इस जोत से होगी आरती

    सोने की इस आरती से रोज माता रानी की दिन में पांच बार आरती होगी और इस आरती का प्रयोग होगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और मन को असीम शांति और सुकून प्राप्त होगा। मंदिर को दी गई इस भेंट को देने वाले श्रद्धालु ने अपना नाम गुप्त रखा है। 

    मंदिर अधिकारी व स्टाफ ने भेंट की भक्त को मां की चुनरी

    मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य जितेश शर्मा और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस दानी सज्जन श्रद्धालु और उनके परिवार को माता रानी ज्वालामुखी की चुनरी तस्वीर और प्रसाद भेंट किया।

    पुजारी अनिल के जजमान हैं श्रद्धालु

    जानकारी के मुताबिक यह श्रद्धालु पुजारी अनिल शर्मा के जजमान हैं और उनके मार्गदर्शन में यह पहले भी माता रानी की ऐसे ही सेवा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मां ज्वालामुखी की मुख्य ज्योति के बाहर सोने का पत्रा चढ़ाया था, जिसमें मुख्य ज्योति को मड़ा गया था।

    दानी सज्जनों की बनी सूची

    मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य जितेश शर्मा ने कहा कि माता के दरबार में माता रानी लोगों की मनोकामना पूरी करती है और वह खुशी-खुशी यहां पर आते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। उन्होंने विधायक संजय रतन, जिलाधीश कांगड़ा, उपमंडल अधिकारी नागरिक ज्वालामुखी और मंदिर अधिकारी से आग्रह किया है कि ऐसे दानी सज्जनों की एक सूची बनाई जाए और एक बड़ा बोर्ड बनाकर वहां पर उनके नाम लिखे जाएं ताकि और भी यात्रियों को प्रेरणा मिल सके और वह माता रानी के दरबार में इसी तरह से विभिन्न विकास कार्यों की सेवा कर सकें।

    मंदिर में मार्बल का कार्य बाकी

    उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में मार्बल का काम काफी पड़ा हुआ है, इसके अलावा और भी कई विकास कार्य होने को हैं यदि दानी सज्जन इसी तरह से आकर मंदिर के छोटे बड़े कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी लें तो ज्वालामुखी मंदिर देश के कई बड़े मंदिरों की सूची आ जाएगा।


