    कांगड़ा में संगठन मजबूती के लिए AAP ने कसी कमर, 29 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक; कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन का एलान

    By dinesh katoch Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कांगड़ा में 29 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें जिला स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए नवंबर में प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। आप हिमाचल की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

    हिमाचल प्रदेश AAP ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नवंबर में प्रदर्शन करेगी (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, कांगड़ा। देवभूमि हिमाचल में आम आदमी पार्टी नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने संगठन का विस्तार कर रही है। प्रदेश प्रभारी ऋतु राज गोविंद झा व सह प्रभारी अजय राजपूत के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पार्टी ने एक सुनियोजित टाइमलाइन तय की है, जिसके तहत सर्वप्रथम जिला स्तर पर, उसके बाद विधानसभा और अंततः प्रदेश स्तर पर संगठन निर्माण को मजबूत आधार दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांगड़ा जनपद से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने प्रैस को जारी एक बयान में बताया कि इस कड़ी में प्रदेश संगठन ने बड़े निर्णय लेते हुए संगठनात्मक जिलों का गठन किया है। कांगड़ा को चार संगठनात्मक जिलों में विभाजित किया गया है ताकि संगठन की पहुंच गांव-गांव तक सुनिश्चित की जा सके।

    इन जिलों के संगठन निर्माण के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी 29 सितंबर को कांगड़ा स्थित होटल सागर में एक अहम बैठक आयोजित करने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पूर्ण चंद करेंगे जिनके साथ पार्टी के कॉर्डिनेटर भी मौजूद रहेंगे।

    इस बैठक में हर जिले के लिए जिला अध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, चार जिला सचिवों के साथ-साथ प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र और समुदाय को सक्रिय प्रतिनिधित्व देने हेतु जिला उपाध्यक्ष, जिला सह सचिव तथा मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे।

    कल्याण भंडारी ने आगे कहा कि पार्टी का यह कदम पार्टी की समावेशी राजनीति और सशक्त संगठनात्मक ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।आम आदमी पार्टी हिमाचल की राजनीति में एक मज़बूत विकल्प स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    संगठन निर्माण की यह प्रक्रिया आम जनता की समस्याओं की आवाज़ को शक्ति और स्वर देने का कार्य करेगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वायदों पर अमल नहीं किया है।

    ऐसे में आम आदमी पार्टी नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी का घेराव करेगी। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भंडारी का कहना है कि हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। यह संगठन निर्माण उस बदलाव की आधारशिला बनेगा। आम आदमी पार्टी ईमानदार, जवाबदेह, पारदर्शी व जनकेन्द्रित राजनीति के साथ आम नागरिक की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।