    प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर बनने का मौका, 3 जनवरी को होगा इंटरव्यू; जानें योग्यता और सैलरी

    By Ranbir Thakur Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    हमीपुर जिले में युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर 3 जनवरी को भोरंज में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर की ओर से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए तीन जनवरी को भोरंज में साक्षात्कार होंगे यह साक्षात्कार सुबह साढ़े 10 बजे उप-रोजगार कार्यालय भोरंज परिसर में लिए जाएंगे।

    भर्ती के लिए योग्यता

    इन पदों के लिए 19 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं फेल, 10वीं पास या इससे अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच होना अनिवार्य है।

    कितनी मिलेगी सैलरी?

    उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के बाद तुरंत ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति के बाद उन्हें 17,500 से 23,000 रुपये तक मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 70 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। 

    जरूरी दस्तावेज?

    योग्य और इच्छुक उम्मीदवार, जिनका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर या संबंधित कंपनी से संपर्क किया जा सकता है।