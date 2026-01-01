Language
    Himachal News: नववर्ष पर विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब, लाखों ने लिया बाबा का आशीर्वाद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    नववर्ष पर विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 31 दिसंबर की रात से ही भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ...और पढ़ें

    नववर्ष पर विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ में 31 दिसंबर और नववर्ष की शुरुआत पर आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला। वर्ष के अंतिम दिन देर रात से ही श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचने लगे और नए वर्ष के शुभ अवसर पर बाबा बालक नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर, परिक्रमा मार्ग और आसपास का क्षेत्र लगातार बाबा के जयकारों से गूंजता रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया।

    श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और सभी संपर्क मार्गों पर 150 पुलिस कर्मी व होमगार्ड जवान तैनात रहे।

    पूरे क्षेत्र को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर निगरानी रखी गई, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया।

    कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया। बाबा के दरबार सहित प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह आग जलाई गई, जिससे भक्तों को ठंड से राहत मिली। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई स्थानों पर लंगरों का आयोजन किया गया, जहां दूध, खीर व अन्य प्रसाद वितरित किया गया। सेवा भाव से लगाए गए इन लंगरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

    नववर्ष के अवसर पर डिजिटल माध्यम से भी बाबा बालक नाथ के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई थी। देश-विदेश में बैठे श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रशासन की ओर से पेयजल, साफ-सफाई, चिकित्सा व मार्गदर्शन सहित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन के अनुसार वर्ष के पहले दिन भी बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।