    HRTC Special Buses: दिवाली पर 17 से 27 अक्टूबर तक चलेंगी स्पेशल बसें, एचआरटीसी प्रबंधन ने जारी किया शेड्यूल

    By Ravi Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    HRTC Special Buses, दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी हमीरपुर ने 17 से 27 अक्टूबर तक विशेष बसें चलाने का फैसला किया है। चंडीगढ़, दिल्ली, ज्वालामुखी और अन्य स्थानों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 26 अक्टूबर को सबसे अधिक भीड़ होने का अनुमान है। यात्रियों को समय पर संचालन और अग्रिम बुकिंग की सुविधा मिलेगी।

    Hero Image

    हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर स्पेशल बसें चला रहा है। जागरण आर्काइव

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। HRTC Special Buses, हमीरपुर से दिवाली पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विशेष रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी डीएम राजकुमार पाठक ने दी।

    उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने 17 से 27 अक्तूबर तक विशेष बसें चलाने की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा रहे।

    चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए विशेष बसें

    17 अक्तूबर 2025 को चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए चार विशेष बसें चलेंगी। इनकी रवाना होने की समयसारणी इस प्रकार है दोपहर 2:55 बजे (401721), 3:30 बजे (401722), 4:00 बजे (401723) और 5:15 बजे (401724)।

    18 अक्तूबर को चंडीगढ़ से जाहू के लिए दो विशेष बसें शाम 3:30 बजे (401735) और 4:25 बजे (401736) रवाना होंगी। 

    दिल्ली से हमीरपुर व ज्वालामुखी के लिए बसें

    18 अक्टूबर को दिल्ली से हमीरपुर के लिए तीन बसें 8:46 बजे (401693 सुजानपुर), 9:30 बजे (401694 हमीरपुर) और 9:30 बजे (401719 हमीरपुर) के लिए निर्धारित की गई हैं। दिल्ली से ज्वालामुखी के लिए 9:08 बजे (401697), दिल्ली से जहू के लिए 8:35 बजे (401698) और लुधियाना से हमीरपुर के लिए 8:00 बजे (401931) बस चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से धनेटा मार्ग होते हुए हमीरपुर के लिए एक विशेष बस रात 9:11 बजे (401935) रवाना होगी।

    19 अक्टूबर को चलेंगी ये बसें

    19 अक्टूबर को दिल्ली से हमीरपुर के लिए 8:20 बजे (401933) तथा दिल्ली से सरकाघाट के लिए 8:50 बजे (401934) बस चलाई जाएगी। वहीं हमीरपुर से चंडीगढ़ के लिए सुबह 5:40 बजे (401932) बस सेवा रहेगी।

    26 को सबसे अधिक भीड़ का अनुमान

    26 अक्टूबर को सर्वाधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सेवाएं रहेंगी। इस दिन जहू से चंडीगढ़ के लिए सात बसें क्रमशः 8:55 बजे (401711), 9:40 (401712), 10:30 (401713), 1:30 (401716), 2:55 (401718), 4:30 (401719) और 6:15 बजे (401720) चलेंगी। इसी दिन हमीरपुर से दिल्ली के लिए शाम 6:15 बजे (401728), कांगड़ा से दिल्ली के लिए 6:40 बजे (401725) और सरकाघाट से दिल्ली के लिए 7:40 बजे (401727) विशेष बसें रवाना होंगी।

    27 को ये बसें चलेंगी वापसी में

    27 अक्टूबर को वापसी यात्रा के लिए हमीरपुर से चंडीगढ़ की बसें सुबह 5:00 (401701), 5:40 (401702) और 6:15 बजे (401703) रवाना होंगी। वहीं जहू से चंडीगढ़ के लिए सुबह 4:40 (401705), 5:30 (401706) और 6:15 बजे (401703) बसें चलाई जाएंगी।

    समयबद्ध संचालन के निर्देश

    डीएम राजकुमार पाठक ने बताया कि एचआरटीसी ने सभी डिपो प्रबंधकों को समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व पर यह विशेष व्यवस्था यात्रियों को बड़ी राहत देगी और किसी को भी टिकट या सीट के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। निगम ने यात्रियों से अपील की है कि वे अग्रिम बुकिंग करवाकर इन सेवाओं का लाभ उठाएं।