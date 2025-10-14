HRTC Special Buses: दिवाली पर 17 से 27 अक्टूबर तक चलेंगी स्पेशल बसें, एचआरटीसी प्रबंधन ने जारी किया शेड्यूल

रवि ठाकुर, हमीरपुर। HRTC Special Buses, हमीरपुर से दिवाली पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विशेष रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी डीएम राजकुमार पाठक ने दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने 17 से 27 अक्तूबर तक विशेष बसें चलाने की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा रहे। चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए विशेष बसें 17 अक्तूबर 2025 को चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए चार विशेष बसें चलेंगी। इनकी रवाना होने की समयसारणी इस प्रकार है दोपहर 2:55 बजे (401721), 3:30 बजे (401722), 4:00 बजे (401723) और 5:15 बजे (401724)।



18 अक्तूबर को चंडीगढ़ से जाहू के लिए दो विशेष बसें शाम 3:30 बजे (401735) और 4:25 बजे (401736) रवाना होंगी।

दिल्ली से हमीरपुर व ज्वालामुखी के लिए बसें 18 अक्टूबर को दिल्ली से हमीरपुर के लिए तीन बसें 8:46 बजे (401693 सुजानपुर), 9:30 बजे (401694 हमीरपुर) और 9:30 बजे (401719 हमीरपुर) के लिए निर्धारित की गई हैं। दिल्ली से ज्वालामुखी के लिए 9:08 बजे (401697), दिल्ली से जहू के लिए 8:35 बजे (401698) और लुधियाना से हमीरपुर के लिए 8:00 बजे (401931) बस चलेगी। इसके अलावा दिल्ली से धनेटा मार्ग होते हुए हमीरपुर के लिए एक विशेष बस रात 9:11 बजे (401935) रवाना होगी।

19 अक्टूबर को चलेंगी ये बसें 19 अक्टूबर को दिल्ली से हमीरपुर के लिए 8:20 बजे (401933) तथा दिल्ली से सरकाघाट के लिए 8:50 बजे (401934) बस चलाई जाएगी। वहीं हमीरपुर से चंडीगढ़ के लिए सुबह 5:40 बजे (401932) बस सेवा रहेगी।

26 को सबसे अधिक भीड़ का अनुमान 26 अक्टूबर को सर्वाधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सेवाएं रहेंगी। इस दिन जहू से चंडीगढ़ के लिए सात बसें क्रमशः 8:55 बजे (401711), 9:40 (401712), 10:30 (401713), 1:30 (401716), 2:55 (401718), 4:30 (401719) और 6:15 बजे (401720) चलेंगी। इसी दिन हमीरपुर से दिल्ली के लिए शाम 6:15 बजे (401728), कांगड़ा से दिल्ली के लिए 6:40 बजे (401725) और सरकाघाट से दिल्ली के लिए 7:40 बजे (401727) विशेष बसें रवाना होंगी।