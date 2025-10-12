HRTC Buses on Diwali: हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर चलाएगा अतिरिक्त बसें, अभी से करवा लें ऑनलाइन एडवांस बुकिंग

राज्य ब्यूरो, शिमला। HRTC Buses on Diwali, हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) दिवाली और भैयादूज के अवसर पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। ये बसें अन्य राज्यों में निवास कर रहे हिमाचलियों को घर लाने में सहायक होंगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने दिवाली व भैया दूज के त्योहार पर यात्रियों को यह सुविधा दी है।

दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से एडवांस बुकिंग शुरू निगम प्रबंधन ने दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से एडवांस आनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पंजाब, चंडीगढ़, बद्दी, नालागढ़, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हिमाचली इस सुविधा का लाभ उठाकर बसों की बुकिंग कर सकते हैं।

17 से 19 अक्टूबर के लिए एडवांस बुकिंग उपलब्ध 17, 18 और 19 अक्टूबर के लिए एडवांस बुकिंग उपलब्ध है। यह बुकिंग विशेष रूप से दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलने वाली बसों के लिए होगी। 39 बसें एडवांस बुकिंग के लिए तय वर्तमान में 39 बसें एडवांस बुकिंग के लिए निर्धारित की गई हैं। जैसे ही इन बसों की बुकिंग पूर्ण होगी, निगम और बसें बुकिंग के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। निगम डिमांड के अनुसार दिल्ली और चंडीगढ़ से बसें चलाएगा।