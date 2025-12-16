HRTC की नादौन से दिल्ली के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू, सीएम सुक्खू ने दी हरी झंडी; रूट और टाइमिंग सब तय

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वाकाथान के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की नई बस सेवा शुरू की। यह लग्जरी बस नादौन से हमीरपुर व घुमारवीं होते हुए दिल्ली जाएगी।



यह बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवीं से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11.40 होगा तथा यह शाम को 4.40 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह बस दिल्ली से सुबह 8.30 बजे चलेगी और शाम को 6.30 बजे नादौन पहुंचेगी।

जन सुलभ बनाई जा रही सेवाएं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और जन सुलभ बनाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा शुल्क का भुगतान अब यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संभव है।

हिम बस कार्ड से रियायती व मुफ्त यात्रा हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का ऐसा पहला राज्य परिवहन उपक्रम बन गया है जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा आरंभ की है। इस कार्ड से दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज तथा पश्चिम मुंबई की बसों सहित पूरे देश में यात्रा की जा सकेगी।

रियायती और मुफ्त यात्रा के लिए हिम बस कार्ड, हिम बस प्लस कार्ड और ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

98 हुई लग्जरी बसें परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। 25 स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी बसों को परिवहन बेड़े में शामिल करने से निगम में इनकी संख्या बढ़कर 98 हो गई है। 50 टेंपो ट्रैवलर और 24 सुपर लग्जरी बसें भी खरीदी गई हैं। 250 डीजल बसें, 100 मिनी बसें और चार क्रेनों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है।