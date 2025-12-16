CM सुक्खू हमीरपुर में कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली रवाना, सुबह ही लौटे थे हिमाचल; आखिर क्यों तय हुआ अचानक दौरा?

जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम मंगलवार सुबह ही दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहां से वह हेलीकॉप्टर में हमीरपुर पहुंचे थे।



हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वाकाथान के बाद उन्होंने युवाओं व अन्य स्वंयसेवियों को संबोधित किया। इसके बाद अचानक उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया।

एनआईटी हेलीपैड से चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद करीब 2.30 बजे एनआईटी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से सीएम दिल्ली की फ्लाइट लेंगे। सीएम के साथ उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू भी रवाना हुए हैं।

आखिर दिल्ली क्यों रवाना हुए सीएम? बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए नामों की घोषणा होनी है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक तय है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार पहले से ही दिल्ली में हैं।

सीएम हमीरपुर व नादौन के कार्यक्रम हुए रद सीएम के आगामी कार्यक्रम रद हो गए हैं। सुक्खू का नादौन में कार्यक्रम था, यहां उन्होंने इंद्रपाल चौक का उद्घाटन करना था। इसके अलावा हमीरपुर नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी धारकों के एक कार्यक्रम में भी सीएम ने जाना था। ये सभी कार्यक्रम रद कर दिए गए हैं।