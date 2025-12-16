Language
    CM सुक्खू हमीरपुर में कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली रवाना, सुबह ही लौटे थे हिमाचल; आखिर क्यों तय हुआ अचानक दौरा?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर में एक कार्यक्रम को बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह सुबह ही हिमाचल लौटे थे, लेकिन उनका ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम मंगलवार सुबह ही दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहां से वह हेलीकॉप्टर में हमीरपुर पहुंचे थे। 

    हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वाकाथान के बाद उन्होंने युवाओं व अन्य स्वंयसेवियों को संबोधित किया। इसके बाद अचानक उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआईटी हेलीपैड से चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना 

    मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद करीब 2.30 बजे एनआईटी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से सीएम दिल्ली की फ्लाइट लेंगे। सीएम के साथ उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू भी रवाना हुए हैं। 

    आखिर दिल्ली क्यों रवाना हुए सीएम?

    बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए नामों की घोषणा होनी है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक तय है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार पहले से ही दिल्ली में हैं। 

    सीएम हमीरपुर व नादौन के कार्यक्रम हुए रद

    सीएम के आगामी कार्यक्रम रद हो गए हैं। सुक्खू का नादौन में कार्यक्रम था, यहां उन्होंने इंद्रपाल चौक का उद्घाटन करना था। इसके अलावा हमीरपुर नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी धारकों के एक कार्यक्रम में भी सीएम ने जाना था। ये सभी कार्यक्रम रद कर दिए गए हैं।

    घुमारवीं कार्यक्रम का क्या होगा?

    सीएम का कल जिला बिलासपुर के घुमारवीं जाने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है सीएम का घुमारवीं दौरा तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमीरपुर में घुमारवीं के विधायक एवं मंत्री राजेश धर्माणी भी सीएम के साथ थे। वह दिल्ली नहीं गए हैं। धर्माणी अपने विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं चले गए हैं, वह वहां कल के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। 

