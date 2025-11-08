हिमाचल: हमीरपुर में खिली धूप के बीच हाईवे पर दरका पहाड़, बाल-बाल बचे वाहन सवार; प्रशासन ने जारी की एडवायजरी, VIDEO

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में खिली धूप के बीच हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक गया। शनिवार दोपहर लगभग 12:30 बजे नेशनल हाईवे 503 ए (ऊना-जाहू मार्ग) पर भोटा के समीप झिरालड़ी के पास अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण आवाजाही बंद हो गई।



मौसम पूरी तरह साफ था और धूप खिली हुई थी, ऐसे में अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी हैरान रह गए। देखते ही देखते भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और झाड़ियां सड़क पर आ गिरे। भूस्खलन के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

वाहन सवार बाल-बाल बचे

गनीमत रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन सवार नहीं आया। पत्थर गिरते देखकर खतरे को भांप वाहन चालक रुक गए थे और देखते ही देखते पहाड़ी से काफी बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया।