    हिमाचल: हमीरपुर में खिली धूप के बीच हाईवे पर दरका पहाड़, बाल-बाल बचे वाहन सवार; प्रशासन ने जारी की एडवायजरी, VIDEO

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में ऊना-जाहू मार्ग पर भोटा के पास झिरालड़ी में अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। धूप खिले होने के बावजूद हुई इस घटना से लोग हैरान थे। गनीमत रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और सड़क को जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

    हमीरपुर में जाहू ऊना हाईवे पर दरका पहाड़। जागरण

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में खिली धूप के बीच हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक गया। शनिवार दोपहर लगभग 12:30 बजे नेशनल हाईवे 503 ए (ऊना-जाहू मार्ग) पर भोटा के समीप झिरालड़ी के पास अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण आवाजाही बंद हो गई। 

    मौसम पूरी तरह साफ था और धूप खिली हुई थी, ऐसे में अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी हैरान रह गए। देखते ही देखते भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और झाड़ियां सड़क पर आ गिरे। भूस्खलन के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

    वाहन सवार बाल-बाल बचे

    गनीमत रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन सवार नहीं आया। पत्थर गिरते देखकर खतरे को भांप वाहन चालक रुक गए थे और देखते ही देखते पहाड़ी से काफी बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया। 

    पुलिस और कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा

    स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित करते हुए राहत कार्य शुरू किया गया।

    मशीनरी से मार्ग बहाली की शुरू

    भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा।

    प्रशासन ने जारी की एडवायजरी

    प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग से अनावश्यक यात्रा से बचें। लोक निर्माण विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सड़क को जल्द से जल्द साफ कर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। भूस्खलन के संभावित खतरे को टालने पर भी काम किया जा रहा है।

