Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन के हमीरपुर में चुनाव संपन्न, रवि शर्मा ने पाए 65 प्रतिशत वोट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। रवि शर्मा 65% मत पाकर प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि मुल्ख राज धी ...और पढ़ें

    Hero Image

    हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव के बाद।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन के जिला हमीरपुर के चुनाव शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। चुनाव प्रक्रिया में एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    रवि शर्मा ने पाए 65 प्रतिशत मत

    चुनाव परिणाम के अनुसार प्रधान पद के लिए हुए मुकाबले में रवि शर्मा को 65 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी संदीप डढवाल को 35 प्रतिशत मत मिले। बहुमत से विजय प्राप्त कर रवि शर्मा प्रधान निर्वाचित हुए। वहीं महासचिव पद पर मुल्ख राज धीमान का चयन किया गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये रहे चुनाव पर्यवेक्षक

    चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवीण चंदेल और सुरेश शर्मा ने चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर राज्य महासचिव केवल ठाकुर, जिला महासचिव संजीव ठाकुर, जिला वित्त सचिव मनोज शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। 

    60 सदस्यों ने लिया भाग

    कार्यक्रम में अरविंद जगोता, दलजीत चौहान, सुरजीत मोहन, नवीन शर्मा (शिक्षा उपनिदेशक), सुमन शर्मा, यशवीर जमवाल, संदीप डढवाल, प्रीतम कौशल, प्रदीप ठाकुर, रजनीश रांगड़ा, राजेश कुमार, पूनम शर्मा, हेमलता शर्मा, सीमा शर्मा, अंजुला शर्मा सहित लगभग 60 सदस्यों ने भाग लिया।

    यह भी पढ़ें: शिमला में कार सवार युवक से चिट्टे की खेप पकड़ी, दो साथी पुलिस को चकमा देकर हो गए फरार

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: शिमला के तीन बड़े अस्पतालों के 50 प्रतिशत डॉक्टर गए अवकाश पर, अब क्या रहेगी व्यवस्था? 