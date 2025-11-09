हमीरपुर: जबरदस्ती के बाद पिटाई से महिला की मौत पर बिफरे लोग, हाईवे पर शव लाकर प्रदर्शन; प्रशासन से दो मांगों पर अड़े
हमीरपुर में एक नाबालिग द्वारा जबरदस्ती के बाद महिला की पिटाई से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपित की उम्र के सबूत सार्वजनिक करने की मांग की। ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव बना हुआ है, और यातायात बाधित है।
रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नाबालिग द्वारा जबरदस्ती करने के बाद महिला की पिटाई से मौत पर रविवार सुबह बवाल हो गया। शासन पंचायत में रविवार सुबह माहौल तनावपूर्ण बन गया।
ग्रामीणों ने महिला का शव नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जिस लड़के ने महिला के साथ गलत काम किया है, उसके नाबालिग होने के सबूत सार्वजनिक किए जाएं, तभी महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
नाबालिग आरोपित की उम्र के सुबूत और दिव्यांग गोलू की परवरिश को लेकर लोग लामबंद हैं। शिमला मटौर हाईवे सुबह 10 बजे से जाम है। एसपी और एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं।
ग्रामीण बोले, आरोपित की उम्र को लेकर संदेह
ग्रामीणों का कहना है कि आरोपित की उम्र को लेकर संदेह है और वे चाहते हैं कि प्रशासन उसकी वास्तविक उम्र के दस्तावेज पेश करे। लोगों ने हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे।
लोग मानने को तैयार नहीं
इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे।
भारी पुलिस बल तैनात
महिला का शव शनिवार देर रात पीजीआई चंडीगढ़ से गांव लाया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह ग्रामीण विरोध में उतर आए। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और भीड़ को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं।
ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है और वे महिला को न्याय दिलाने की मांग पर डटे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
दिव्यांग गोलू की देखभाल पर स्पष्ट आश्वासन दे प्रशासन
ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि मृतक महिला के दिव्यांग पुत्र गोलू की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने प्रशासन से इस बच्चे के भविष्य को लेकर स्पष्ट आश्वासन मांगा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है, इसलिए उन्हें भी यहां आकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए।
