हमीरपुर: जबरदस्ती के बाद पिटाई से महिला की मौत पर बिफरे लोग, हाईवे पर शव लाकर प्रदर्शन; प्रशासन से दो मांगों पर अड़े

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नाबालिग द्वारा जबरदस्ती करने के बाद महिला की पिटाई से मौत पर रविवार सुबह बवाल हो गया। शासन पंचायत में रविवार सुबह माहौल तनावपूर्ण बन गया।



ग्रामीणों ने महिला का शव नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जिस लड़के ने महिला के साथ गलत काम किया है, उसके नाबालिग होने के सबूत सार्वजनिक किए जाएं, तभी महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

नाबालिग आरोपित की उम्र के सुबूत और दिव्यांग गोलू की परवरिश को लेकर लोग लामबंद हैं। शिमला मटौर हाईवे सुबह 10 बजे से जाम है। एसपी और एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीण बोले, आरोपित की उम्र को लेकर संदेह ग्रामीणों का कहना है कि आरोपित की उम्र को लेकर संदेह है और वे चाहते हैं कि प्रशासन उसकी वास्तविक उम्र के दस्तावेज पेश करे। लोगों ने हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे।

लोग मानने को तैयार नहीं इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। भारी पुलिस बल तैनात महिला का शव शनिवार देर रात पीजीआई चंडीगढ़ से गांव लाया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह ग्रामीण विरोध में उतर आए। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और भीड़ को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं।