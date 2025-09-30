हमीरपुर में आवारा कुत्तों को मिलेगा 'नया ठिकाना', नगर निगम की हथली गौसदन योजना; शिफ्टिंग और वैक्सीनेशन शुरू

हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने ठोस कदम उठाए हैं। सभी आवारा कुत्तों को हथली गौसदन में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था होगी। अक्टूबर से वेक्सीनेशन अभियान भी शुरू होगा। इस पहल से शहर के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जो कुत्तों के खतरे से जूझ रहे थे।

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हमीरपुर शहर में दिन-ब-दिन बढ़ते आवारा कुत्तों के झुंड से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर निगम हमीरपुर ने इन कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए ठोस पहल की है। अब शहर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर हथली गौसदन में शिफ्ट किया जाएगा।

नगर निगम ने गौसदन में छह शटरनुमा कमरे बनाने का निर्णय लिया है, जहां कुत्तों के रहने, खाने-पीने और देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लंबे समय से खाली पड़े इस गौसदन को अब आवारा कुत्तों के स्थायी ठिकाने के रूप में विकसित किया जाएगा। निगम का मानना है कि इससे न केवल इन पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा बल्कि आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

शहर में करीब 300 आवारा कुत्ते हैं, जो अक्सर झुंड बनाकर गलियों और चौक-चौराहों में घूमते नजर आते हैं। कई बार ये कुत्ते बुजुर्गों और बच्चों पर हमला कर चुके हैं। हाल ही में इन कुत्तों ने एक प्रवासी बच्चे को नोचकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा दो बच्चों को घायल करने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

इन हादसों से शहर में भय का माहौल बना हुआ है और लोग नगर निगम से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे।लोगों का कहना है कि सुबह-शाम बच्चों को स्कूल भेजना या बुजुर्गों का सैर पर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर रात के समय गलियों और चौक-चौराहों पर झुंड में घूमते कुत्तों से टकराना खतरे से खाली नहीं होता। अब नगर निगम की इस पहल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।