हिमाचल में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे गाजियाबाद के युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत व दूसरा घायल

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई व दूसरा घायल है। भोटा-सलौनी नेशनल हाईवे पर बुधवार सायं करीब 4.30 बजे करेर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली नंबर की कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पहाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा गई।

हादसे का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में एक होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद भोटा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस की मदद से हमीरपुर मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कार चालक को मृत घोषित कर दिया।

गाजियाबाद निवासी युवक की मौत मृतक की पहचान 29 वर्षीय सिद्धांत पाटल पुत्र भारत सिंह पाटल, निवासी फ्लेट नंबर 204, ई-ब्लाक, आक्सी होम-2, लानी रोड, रायल एन्क्लेव, भोपुरा चौक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जबकि उसके साथ मौजूद अमृत नामक युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है।