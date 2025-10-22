Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे गाजियाबाद के युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत व दूसरा घायल

    By Ravi Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    हमीरपुर में भोटा-सलौनी नेशनल हाईवे पर एक कार दुर्घटना में गाजियाबाद के एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। दिल्ली नंबर की कार करेर के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। युवक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सिद्धांत पाटल के रूप में हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमीरपुर के सलौनी में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। जागरण

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई व दूसरा घायल है। भोटा-सलौनी नेशनल हाईवे पर बुधवार सायं करीब 4.30 बजे करेर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली नंबर की कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पहाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दोनों युवक दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में एक होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद भोटा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस की मदद से हमीरपुर मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कार चालक को मृत घोषित कर दिया।

    गाजियाबाद निवासी युवक की मौत

    मृतक की पहचान 29 वर्षीय सिद्धांत पाटल पुत्र भारत सिंह पाटल, निवासी फ्लेट नंबर 204, ई-ब्लाक, आक्सी होम-2, लानी रोड, रायल एन्क्लेव, भोपुरा चौक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जबकि उसके साथ मौजूद अमृत नामक युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है।

    तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा युवक

    पुलिस के अनुसार, तीखे मोड़ पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ने से यह हादसा हुआ। मृतक के स्वजन को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने की है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में दीवाली के बाद ठीक रहा वायु प्रदूषण का स्तर, पिछले वर्ष की तुलना में इन दो शहरों में बिगड़ी स्थिति

    यह भी पढ़ें: दिल्ली से धर्मशाला जा रही HRTC की लग्जरी बस ने हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर तोड़ दिया दम, लग गया लंबा जाम 