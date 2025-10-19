Language
    हिमाचल: हमीरपुर के जोलसप्पड़ में सरकारी क्षेत्र में खुलेगा डेंटल कॉलेज, 50 सीटें स्वीकृत करने की तैयारी

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    हमीरपुर के जोलसप्पड़ में सरकारी क्षेत्र में एक नया डेंटल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसमें 50 सीटें होंगी। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे बीडीएस और एमडीएस करने वालों के लिए सीटें बढ़ेंगी। कॉलेज मेडिकल कॉलेज के नए भवन के साथ बनेगा, जिसके लिए 70 कनाल भूमि का चयन किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    हमीरपुर में डेंटल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। प्रतीकात्मक फोटो

    रणवीर ठाकुर, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के जोलसप्पड़ में सरकारी क्षेत्र में दूसरा डेंटल कॉलेज बनेगा। सरकार के आदेश के बाद डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से इसकी शुरुआती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 

    इस समय सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में स्थापित है। दूसरा डेंटल कॉलेज हमीरपुर में बनने से बीडीएस व एमडीएस करने वालों की जहां सीटों में इजाफा हो सकेगा। वहीं वह सरकारी क्षेत्र से कोर्स कर सकेंगे।

    बीडीएस में जुड़ सकेंगी 50 सीटें 

    माना जा रहा है कि यहां जो डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाना है, उसमें बीडीएस की 50 सीटें जुड़ सकेंगी। पांच साल के इस कोर्स में चार साल की कक्षा और एक साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज की बात की जाए तो इस समय सरकारी क्षेत्र के शिमला के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में सुंदरनगर, नालागढ़ और पांवटा साहब क्षेत्रों में स्थापित हैं।

    जोलसप्पड़ में बन रहा नया भवन

    जिला मुख्यालय से करीब नौ किलोमीटर दूर जोलसप्पड़ क्षेत्र में जहां मेडिकल कालेज का नया भवन बन रहा है, उसके साथ ही इसे भी अटैच किया जाने की योजना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां इससे पहले नर्सिंग कालेज और उत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए भी घोषणा की थी, अब यहां उन्हें भी शुरू करने के लिए भवन और भूमि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 

    दो जगह भूमि देखी

    अब डेंटल कालेज के लिए इस क्षेत्र में गांव के नजदीक मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. रमेश भारती, अतिरिक्त निदेशक अनुपम ठाकुर, नादौन के एसडीएम, डेंटल विभाग की डा. अनुप्रिया और अन्य एक्सपर्ट की टीम ने दो जगह इसके लिए भूमि देखी है। इसके लिए 70 कनाल भूमि का चयन किया जा रहा है।

    सरकार के आदेश के बाद शुरू होगी कार्रवाई

    डेंटल हेल्थ सर्विस हिमाचल के निदेशक डा. सतीश चौधरी का कहना है कि इस प्रक्रिया को लेकर सरकार के आदेश के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। निदेशालय स्तर पर सरकार के जैसे भी आदेश होंगे पूरा किया जाएगा।

    डेंटल कालेज के लिए भूमि को चयन कर लिया गया है। सरकार के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। डेंटल कालेज खुलने के बाद जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र अहम सुविधा मिलेगी।
    -डा. रमेश भारती, प्रिंसिपल, डा. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर।

