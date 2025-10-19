हिमाचल: हमीरपुर के जोलसप्पड़ में सरकारी क्षेत्र में खुलेगा डेंटल कॉलेज, 50 सीटें स्वीकृत करने की तैयारी

रणवीर ठाकुर, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के जोलसप्पड़ में सरकारी क्षेत्र में दूसरा डेंटल कॉलेज बनेगा। सरकार के आदेश के बाद डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से इसकी शुरुआती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।



इस समय सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में स्थापित है। दूसरा डेंटल कॉलेज हमीरपुर में बनने से बीडीएस व एमडीएस करने वालों की जहां सीटों में इजाफा हो सकेगा। वहीं वह सरकारी क्षेत्र से कोर्स कर सकेंगे।

बीडीएस में जुड़ सकेंगी 50 सीटें माना जा रहा है कि यहां जो डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाना है, उसमें बीडीएस की 50 सीटें जुड़ सकेंगी। पांच साल के इस कोर्स में चार साल की कक्षा और एक साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज की बात की जाए तो इस समय सरकारी क्षेत्र के शिमला के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में सुंदरनगर, नालागढ़ और पांवटा साहब क्षेत्रों में स्थापित हैं।

जोलसप्पड़ में बन रहा नया भवन जिला मुख्यालय से करीब नौ किलोमीटर दूर जोलसप्पड़ क्षेत्र में जहां मेडिकल कालेज का नया भवन बन रहा है, उसके साथ ही इसे भी अटैच किया जाने की योजना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां इससे पहले नर्सिंग कालेज और उत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए भी घोषणा की थी, अब यहां उन्हें भी शुरू करने के लिए भवन और भूमि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

दो जगह भूमि देखी अब डेंटल कालेज के लिए इस क्षेत्र में गांव के नजदीक मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. रमेश भारती, अतिरिक्त निदेशक अनुपम ठाकुर, नादौन के एसडीएम, डेंटल विभाग की डा. अनुप्रिया और अन्य एक्सपर्ट की टीम ने दो जगह इसके लिए भूमि देखी है। इसके लिए 70 कनाल भूमि का चयन किया जा रहा है।