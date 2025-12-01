हमीरपुर में SP बलबीर सिंह ने संभाला कार्यभार, CM के जिले में क्या रहेंगी प्राथमिकताएं? पहले थे अध्यापक

जागरण संवादाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीएस अधिकारी बलबीर सिंह को हमीरपुर का नया पुलिस अधीक्षक तैनात किया है। पूर्व एसपी भगत सिंह ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद सोमवार पहली दिसंबर को उन्होंने पद संभाल लिया।



सरकार ने पांच नवंबर को उनकी नियुक्ति का एलान कर दिया था। अब भगत सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर बलबीर सिंह ने औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर का पदभार ग्रहण किया।

नशे को जड़ से खत्म करना होगी प्राथमिकता पदभार संभालने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को जड़ से खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराध रोकथाम में आम नागरिकों की भागीदारी आवश्यक एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि हमीरपुर पुलिस पहले से उत्कृष्ट कार्य कर रही है, लेकिन नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए जनसहयोग को और मज़बूती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद आवश्यक है, इसलिए पुलिस आने वाले दिनों में जनता से सहभागिता बढ़ाएगी।