    हमीरपुर में SP बलबीर सिंह ने संभाला कार्यभार, CM के जिले में क्या रहेंगी प्राथमिकताएं? पहले थे अध्यापक

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने बलबीर सिंह को हमीरपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व एसपी भगत सिंह ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला। बलबीर सिंह ने कहा कि जिले में बढ़ रहे नशे को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। अपराध रोकने में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी।

    हमीरपुर के नए पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह। जागरण

    जागरण संवादाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीएस अधिकारी बलबीर सिंह को हमीरपुर का नया पुलिस अधीक्षक तैनात किया है। पूर्व एसपी भगत सिंह ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद सोमवार पहली दिसंबर को उन्होंने पद संभाल लिया। 

    सरकार ने पांच नवंबर को उनकी नियुक्ति का एलान कर दिया था। अब भगत सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर बलबीर सिंह ने औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर का पदभार ग्रहण किया। 

    नशे को जड़ से खत्म करना होगी प्राथमिकता

    पदभार संभालने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को जड़ से खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी।

    अपराध रोकथाम में आम नागरिकों की भागीदारी आवश्यक

    एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि हमीरपुर पुलिस पहले से उत्कृष्ट कार्य कर रही है, लेकिन नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए जनसहयोग को और मज़बूती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद आवश्यक है, इसलिए पुलिस आने वाले दिनों में जनता से सहभागिता बढ़ाएगी।

    सीएम के निर्देश पर नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

    अध्यापक भी रहे हैं बलबीर सिंह

    एसपी बलबीर सिंह 2007 में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। इससे पहले वह अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। सरकाघाट, धर्मशाला और हमीरपुर में वह विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

