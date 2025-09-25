'तिरपाल बांटकर राजनीति करने के बजाय...', कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर पर लगाया आपदा राहत पर राजनीति करने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने अनुराग ठाकुर पर आपदा राहत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सांसद निधि से सहायता पर सवाल उठाए और राजमार्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि तिरपाल बांटकर राजनीति करने के बजाय सांसद को ठोस काम करने चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही और आपदा में राजनीति छोड़कर मदद करने का आग्रह किया।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कांग्रेस नेताओं ने सांसद अनुराग ठाकुर पर आपदा राहत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर से जारी संयुक्त बयान में नशा निवारण समिति के संयोजक नरेश ठाकुर, कृषि उपज समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा और कांग्रेस नेता राजेश आनंद ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से प्रदेश लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर प्रदेश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं।

नेताओं ने सवाल उठाया कि अनुराग ठाकुर ने अपनी सांसद निधि से आपदा प्रभावित प्रदेश को कितनी मदद दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तिरपाल बांटकर राजनीति करने के बजाय सांसद को जनता के हित में ठोस कार्य करने चाहिए। राजमार्ग और विकास कार्यों की अनदेखी का भी लगाया आरोप कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमीरपुर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल स्थिति में है।

अवाहदेवी से टौणीदेवी तक दुकानदारों का कारोबार चार साल से प्रभावित है, लेकिन सांसद ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। साथ ही, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत हमीरपुर में स्थित कार्यालय भी बंद हो चुका है। नेताओं ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जहां हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया है।